中國“超級大白鯊”直升機亮相　外媒都驚了

“超級大白鯊”直升機（圖源：“今日俄羅斯”） 中評社北京10月12日電／10日，第五屆中國天津國際直升機博覽會開幕。一架名為“超級大白鯊”的參展武裝直升機，憑借其獨特“顔值”吸引了外媒關注。“今日俄羅斯”稱，一架外形酷似“飛碟”的直升機僅靠在地面上滑動就吸睛無數。還有外國網友開玩笑稱，不但像UFO，還有點像掃地機器人。



“超級大白鯊”一亮相，就被美媒、英媒、俄媒爭相報道。外媒普遍引用中國官方介紹：這款“超級大白鯊”武裝直升機是針對未來數字信息化戰場設計出的一種複合式翼身融合高速直升機構型，其設計初期參考美國AH-64阿帕奇、CH-53(海種馬）和俄羅斯卡-52、米-26等國際優秀成熟的直升機設計技術。



據悉，“超級大白鯊”在吸收各自優勢的同時，還採用國際流行的翼身融合體(BWB)設計和前行槳葉概念設計的一種新構型高速直升機，成功實現翼身融合體技術在直升機設計領域得到實質性的應用。



美國軍事網站The Drive、“今日俄羅斯”通過一張網上公開的直升機剖面圖進行解析。從圖片上看，兩名飛行員坐在位於中心的駕駛艙，被包裹在碟形機身當中。目前還不清楚這架飛機如何工作。



英國《每日星報》11日刊文稱，“超級大白鯊”憑借其獨特的外形設計，獲得廣泛關注，它看起來像受到外星科幻電影的啟發。一位不具名的前軍情六處負責人說，如果它能成功飛上天空，將是有史以來第一架能夠正常工作的翼身融合飛機。

