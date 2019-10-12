國際在線：發展服務貿易必須加強國際合作

中評社北京10月12日電／世界貿易組織（WTO）日前在瑞士日內瓦發布的《2019世界貿易報告》指出，服務貿易已成為國際貿易中最具活力的組成部分，占全球貿易的比重從1970年的9%增加至目前的超過20%，其作用在未來幾十年裡還將繼續增強。基於服務貿易不斷凸顯的重要性和貿易保護主義、單邊主義抬頭的現狀，加強服務貿易領域的國際合作尤為重要和緊迫。



服務貿易的發展能助推各國轉變經濟發展方式、優化產業結構、增加就業。《2019世界貿易報告》指出，2015年發達國家整體服務業占GDP的比重已超過七成，這一比重在發展中國家也超過了五成。在世界經濟向服務經濟轉型的背景下，服務貿易對經濟進一步轉型升級的驅動作用明顯。以中國為例，為發展服務貿易，中國設立了位於17個省市（區域）的深化服務貿易創新發展試點、31個服務外包示範城市、13個國家文化出口基地等，有力推動產業集聚、引領示範和業態創新。此外，全球就業與就業增長的一半以上來自服務業，服務業成為全球就業崗位的最大提供者。



雖然經歷一段快速發展時期，但因受貿易保護主義和單邊主義抬頭的影響，目前服務貿易發展正遭遇動能不足。WTO於9月中旬發布的提示未來幾個月貿易額變化的“服務業晴雨表指數”顯示，該指數6月跌至98.4點，低於長期以來的均值100點。WTO稱，這反映了“全球服務貿易的增長動能已經消退”。受此影響，各國攜手努力加強國際合作、為全球服務貿易增長注入新動力顯得更加緊迫。



加強服務貿易國際合作，當務之急是消除服務貿易壁壘。《2019世界貿易報告》強調，由於跨境服務貿易的局限性以及許多服務行業的監管強度，服務貿易壁壘仍大大高於貨物貿易。與貨物貿易以關稅等形式體現的“顯性壁壘”相比較，服務貿易的“隱性壁壘”更突出，更多採用參股比例限制、自然人流動限制、經營範圍和形式限制以及繁雜的審批條件和程序等形式。對此，中國作為負責任大國，一直致力於消除服務貿易壁壘。近年來備受關注的金融業開放不斷取得新突破，目前銀行、證券、保險業的市場准入已經大幅放開，明年將全面放開股比限制。此外，根據中國今年6月發布的外商投資負面清單，中國已放寬或取消在船舶代理、城市燃氣、電影院、演出經紀機構、增值電信等服務業對外資的限制。



加強服務貿易國際合作，還需要不斷拓展國際合作新平台。以中國為例，中國積極拓展 “一帶一路”沿線國家和地區的服務貿易合作。2018年中國與“一帶一路”沿線國家和地區服務進出口額達到了1217億美元，佔中國服務貿易總額的15.4%。中國還通過中國國際進口博覽會、中國國際服務貿易交易會（京交會）等具有全球影響力的平台促進全球服務貿易發展。



《2019世界貿易報告》顯示，到2040年，服務貿易占世界貿易的比重預計將上升至三分之一。在當前全球經濟增長乏力的大背景下，各國更應當充分認識到服務貿易的巨大潛力，攜起手來，消除政策壁壘，促進全球服務貿易繁榮發展，引領世界經濟發展方向，開創“全球服務、互惠共享”的美好未來。（國際銳評評論員）



（來源：中央廣電總台國際在線）