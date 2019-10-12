雅萬高鐵（圖片來源：網絡） 中評社北京10月12日電／日前，印度尼西亞雅萬高鐵全線首榀箱梁在位於雅加達的項目1號梁廠附近成功架設，標誌著雅萬高鐵建設邁出關鍵一步，為後續工作奠定堅實基礎。



當天，印尼國有企業部長莉尼、西爪哇省省長利德萬、中國駐印尼大使肖千和工程建設者代表等數百人出席架梁儀式並觀看了首榀箱梁架設全過程。本次架梁工作由中國鐵路聯合體中國電建印尼雅萬高鐵項目部一分部承擔。



雅萬高鐵項目由中印尼兩國領導人親自確認和直接推動，是中印尼兩國發展戰略對接和共建“一帶一路”的旗艦項目。在參建的中印尼雙方企業攜手努力下，雅萬高鐵建設捷報頻傳。今年3月，項目1號隧道盾構機安裝調試完成；5月，全線首條隧道瓦利尼隧道成功貫通；全線首個梁廠和最大梁廠近期分別通過認證，具備了批量生產箱梁的能力，為雅萬高鐵建設全面提速打下堅實基礎。



莉尼在架梁儀式上表示：“這是印尼的歷史性時刻，希望這能給印尼人民尤其是印尼年輕一代以鼓舞。高鐵橋梁下部結構由印尼國有建設公司完成，箱梁則由中企生產，這是雙方良好合作的範本，這種合作能給我們帶來互利共贏。非常感激中方為我們提供的技術支持，讓印尼得以加速發展，雅萬高鐵是我們共同的驕傲。”



肖千在致辭時表示，中印尼互為友好鄰邦，是共同發展的重要夥伴。明年是中印尼建交70周年，兩國關係必將迎來新的更大發展。希望雙方團隊抓住當前有利契機，推動項目建設全面提速，為印尼人民帶來實實在在好處，打造中印尼戰略對接和互利合作的最佳範例。



雅萬高鐵是中國成套技術整體走出去的首條高鐵和東南亞第一條最高設計時速350公里的高速鐵路。線路全長142.3公里，途經9個市縣，全線共設4座車站。項目由中印尼企業合作建設和運營，中方提供貸款。建成通車後，雅加達至萬隆的鐵路運行時間將從現在的3個多小時縮短至40分鐘，有助於便利民眾出行、帶動沿線產業發展、提升區域經濟社會發展水平。（人民日報駐印度尼西亞記者 徐偉 張傑）



（來源：人民網）