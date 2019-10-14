第二屆”外交禮賓禮儀“研討會在京舉辦

“外交學院第二屆‘外交禮賓禮儀’研討會”暨《從理論到實踐——外交禮賓禮儀研究》新書發布會舉行。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月14日電（記者 徐夢溪）10月11日，“外交學院第二屆‘外交禮賓禮儀’研討會”暨《從理論到實踐——外交禮賓禮儀研究》新書發布會舉行。會議邀請到50位嘉賓探討中國外交禮賓禮儀的發展、各國禮賓的對比、介紹禮賓經驗和故事。



本書由外交學院公共外交研究中心研究員、察哈爾學會研究員周加李主編，察哈爾學會全國理事會副理事長、高級研究員張國斌為副主編，外交部禮賓司前代司長魯培新為總顧問。



本次新書發布會暨研討會由外交學院主辦，世界知識出版社、察哈爾學會合辦。來自全國從事禮賓禮儀研究的外交官、專家學者齊聚一堂，就外交禮賓禮儀的實踐運用、理論探索與國別研究等問題展開深入討論。



新書發布會開幕式由外交學院外交學與外事管理系主任王春英教授主持，外交學院院長徐堅，世界知識出版社社長蘇文，全國政協外事委員會副主任、察哈爾學會會長韓方明及外交部禮賓司副司長範勇分別致辭。



徐堅院長對嘉賓和媒體朋友的到來表示熱烈的歡迎，他簡要介紹了外交學院在外交禮賓禮儀教學與研究方面的特色與成果。徐院長指出，目前外交禮賓禮儀的理論研究有待提高，新書的出版有利於推動該領域的學術研究，促進外交禮賓禮儀實踐的進一步發展，並希望能有更多的專家學者可以關注並參與禮賓禮儀研究。



蘇文社長代表出版社向新書的出版表示祝賀，並向本書編委會成員表示感謝。他指出，中國日益走向世界舞台中心，外交禮賓禮儀作用凸顯，但該領域研究尚且薄弱，新書正是針對這一薄弱環節的探索，中外禮賓專家從理論到實踐對禮賓禮儀進行了較為全面的研究。



韓方明會長代表察哈爾學會向參與了新書編撰的國內外專家表示祝賀。他表示，新中國成立70周年閱兵儀式讓全世界見證了中國的發展，這是偉大的勝利也是新的起點。新書匯集近10個國家資深外交禮賓專家的成果，可以為外交外事工作提供重要參考，為政府外交和公共外交事業提供理論指導。



外交部禮賓司副司長范勇介紹了中國外交禮賓禮儀實踐的發展並強調，隨著中國的國際話語權提升，新時代中國禮賓禮儀應當展現中國特色，而本書的理論探索對於禮賓禮儀實踐的指導具有很大幫助。他表示，我們應當堅持“四個自信”，並希望專家學者及資深外交官能夠更多關注中國禮賓禮儀發展，關注中國外交事業的發展。

