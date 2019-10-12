失誤？美國防部證實駐敘美軍遭土耳其炮擊

美國防部證實，美軍在敘利亞遭土耳其軍隊炮火襲擊。（圖源：CNN） 中評社北京10月12日電／自9日起，土耳其對敘利亞東北部地區庫爾德武裝持續展開軍事行動。隨著襲擊持續，當地時間11日，美駐敘利亞特種部隊也遭受土耳其炮火襲擊。



據今日俄羅斯網站12日消息，美國國防部發表聲明證實，駐扎在敘利亞北部的美軍遭到來自附近土耳其陣地的炮火襲擊，所幸無人員傷亡。



美國防部聲明稱，“10月11日晚上9點左右，駐扎在科巴尼附近的美軍遭到來自土耳其陣地的炮火襲擊。事發時，現場因炮火引發爆炸。”



隨後不久，土耳其國防部針對此事發表聲明，稱11日早些時候，土耳其蘇魯奇以南邊境哨所遭遇來自距美國一個觀察哨西南部約1000米處山丘上的迫擊炮襲擊，土耳其軍隊為了自衛對發動襲擊的恐怖分子陣地進行還擊。



土 國防部在聲明中稱，“土耳其沒有以任何方式向美國觀察哨開火。為防止對美國基地造成任何傷害，在開火前有採取預防措施。”“作為其中一個預防措施，我們在收到來自美國的信息後立即停止了射擊，我們堅決反對美軍或聯軍遭到襲擊的說法。”



稍早前，美國《新聞周刊》、英國《每日郵報》等外媒報道稱，當地時間11日，一支美國特種部隊在庫爾德人占多數的城市科巴尼的山上執行任務時，遭到土耳其軍隊的炮擊，炮彈落在離駐扎地幾百米遠的地方，這可能是次“失誤”，沒有美國士兵受傷。炮擊停止後，這些士兵就撤離了。（來源：海外網）