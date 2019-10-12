日本黑幫火拼當街殺人 大批警力出動

日本警方實施“使用限制令”。（圖源：關西電視台） 中評社北京10月12日電／日本神戶市10日發生黑幫當街持槍火拼事件，日本警方隨後判定當前形勢已進入“對抗狀態”，因此對六代目山口組總本部等11個地點緊急實施“使用限制令”。日媒稱，對山口組總本部實施“使用限制令”尚屬首次。



綜合日本《每日新聞》、關西電視台、《神戶新聞》等日媒報道，本月10日，日本神戶市發生黑幫持槍火拼的事件，當時2名“神戶山口組”組織“山健組”成員，當街將一名“山口組”系成員槍殺。報道稱，自今年4月以來，當地兩大指定暴力組織“六代目山口組”和“神戶山口組”之間曾發生多起持刀傷人未遂、開槍射擊等衝突事件。因此，兵庫縣警方11日判定雙方衝突已進入“對抗狀態”，並緊急實施“使用限制令”。



《每日新聞》報道稱，此次實施“使用限制令”的範圍，包括位於神戶市灘區的山口組總本部，以及位於該市中央區的神戶山口組本部等在內的11個雙方據點。報道還稱，這一限制令是基於日本“暴力組織應對法”而制定，為期15天，截止到本月25日。在限制令下，暴力組織的成員將不得進行集結或持凶器等，並且受限制地區將禁止非居民外的任何人進入。



據報道，在警方11日晚宣布限制令後，當地警方還派出大約180名警力前往這11個雙方據點，現場氣氛十分凝重。



另據日本媒體“daily新潮”報道，早在2015年時，日本最大的暴力組織“山口組”曾分裂成“六代目山口組”和“神戶山口組”兩個組織。2017年，“神戶山口組”中又分裂出一個名為“任俠山口組”的組織，目前形成所謂“三大山口組”相互對抗的局面。至於近來突然頻發衝突的原因，報道提到了一個“大人物中的大人物”：“六代目山口組”的“二當家”高山清司。



報道援引一名了解黑幫組織的記者的話說，高山清司於2014年12月在東京入獄後，將於本月18日出獄。以此時間節點為契機，10日發生的槍擊事件可能是對今年春天發生的衝突的一種“報復”。報道稱，今年4月18日，“神戶山口組”成員在街頭將“六代目山口組”核心組織“弘道會”成員刺傷；8月21日又有一名“弘道會”成員在神戶的據點內被人開槍射中，還切斷了右手，傷勢嚴重。在這兩件嚴重的衝突事件發生後，10月10日兩名“神戶山口組”成員在接受警方盤問時，遭到一名“六代目山口組”成員開槍打死。“面子被丟盡的‘弘道會’，無論如何要通過這次的事件找回場子。”這名記者說。

