美軍最新隱形無人戰鬥機原型機試飛時被損壞

XQ－58A無人機（圖源：環球網） 中評社北京10月12日電／據美國《防務博客》網站當地時間10月11日報道，美國奎托斯國防與安全解決方案公司宣布，該公司研發的最新XQ－58A“女武神”隱身無人戰鬥機已成功完成了第三次試飛，但後來美國空軍報告稱該機在著陸期間發生損壞。



報道稱，XQ－58A無人機於10月9日在亞利桑那州尤馬試驗場完成了低成本打擊示範項目的第三次飛行。不幸的是，高風速和飛行器臨時飛行測試恢復系統的故障導致著陸後的不幸事故，從而損壞了飛行器。在90分鐘的飛行過程中，XQ－58A執行了一次完美的測試，並達到了56個基準測試點中的56個，另外還有兩個額外的測試點，任務執行完畢後還剩下多餘的燃油。成功完成飛行後，恢復降落系統工作正常，飛機在機蓋系統下正常下降。



但在最後下降時，用於初始測試但不打算用於最終操作用途的緩衝系統原型機遭受異常影響，導致飛機在著陸時受到破壞。



美國空軍研究實驗室司令威廉·庫利少將表示，美國將繼續了解這架飛機以及該技術可以為作戰提供的潛力。第三次飛行成功完成了目標，並擴大了前兩次飛行的範圍。美軍從這次飛行中收集了大量有價值的數據，甚至會從這次不幸中學習。最終，這是任何實驗的目標。他強調，美軍對低成本可磨損打擊演示計劃的進展感到滿意。



與所有Kratos的傳統無人機和Kratos的高性能噴氣目標無人機一樣，XQ－58A Valkyrie的設計宗旨是，在執行任務後，如果損壞持續存在，則可以快速修復並重新使用。女武神已被追回，初步評估了損壞程度，並確定其可修復。



該機的預定第四次飛行將推遲到安全調查結束之後舉行。



（來源：環球網）