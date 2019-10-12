中企基建為老撾南部發展“鋪路”

中評社北京10月12日電／沿著貫穿老撾南北的13號公路一路向南，《環球時報》記者來到沙灣拿吉省，進入他通潘縣後，映入眼簾的是寬闊筆直的雙向四車道瀝青公路。當地司機威猜高興地說：“舊路都是紅土路，路、橋的情況非常差，到處坑坑窪窪。雨季時路還會斷，只能在汽車裡睡覺苦等。而新路不到1個小時就到13號公路了，很感謝中國公司幫助修了這條路，”這條由中國北方工業有限公司承建的老撾沙灣拿吉省道路升級工程項目極大提升老撾南部省份的基礎設施水平，成為推動當地社會經濟發展的重要民生工程。



沙灣拿吉道路升級項目途徑鬆孔縣、他潘通縣、東蘭縣三個縣城，全長88公里。自2017年10月1日開工，計劃2020年9月底完工。在道路兩側，不時有飄著縷縷炊煙的村落。停下車子後，記者和路邊的小店鋪主人奈恩拉起了家常。“道路改建前，遇到下雨連摩托車都走不了，來往人員很少，小店鋪每天只能掙五六萬基普（1美元約合8300基普）。明年家門口這條公路修好後，每天肯定能賣不少錢！”



“除了加寬路面、加高道路路基外，考慮到老撾雨季降雨量大且集中，我們採用了適應當地氣候條件的雙層瀝青表面處治，防止雨水大量滲入道路內，能更好地保護道路，”現場工程師孟憲說，項目已完成道路工程的53%，橋梁工程的62%。



沙灣拿吉省位於老撾南部，是老撾重要的大米產區，還是咖啡、水果等經濟作物的種植基地。村民坎邁告訴記者“每年種兩季水稻，是家裡最重要的收入。以前稻穀運到省裡要好幾個小時，現在運輸時間短、運費降低，稻穀價格漲了，家裡正攢錢蓋更好的房子呢。”



根據老撾政府的規劃，道路建成通車後，將會在當地推廣經濟作物的種植以提高當地人民的收入。為了幫助農戶掌握更先進的種植技術，北方工業公司幫助建設當地農業培訓中心。



在他潘通縣瑟薩拉龍農業技術培訓中心，記者看到幾幢乾淨整潔的紅頂白墻建築。幾位村民正拿著空心菜、香菜等圍在技術人員身邊聽著講解種植技術，包括當地適合哪些蔬菜生長、哪裡有銷售市場。他潘通縣交通局副局長努瓦說，他潘通縣在農業生產、養殖、畜牧等方面有很大的優勢，但以前村子到省裡的運輸很不方便，銷售困難。新公路建成後將方便農產品運輸、人員往來，促進經濟發展。農業技術培訓中心將提高農民種植技術，縣農業局為中心配備了專職技術人員，中方還提供了設備和種子，還有中方專家進行大米蔬菜種植和牲畜養殖的輔導。未來，他潘通縣將變得整潔、漂亮和宜居，很多產品都可以出口到泰國、柬埔寨，村民收入也會提高不少。