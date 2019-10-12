許維鴻：美企在中國，競爭力才是關鍵

中評社北京10月12日電／10月11日，蘋果公司CEO蒂姆·庫克對下架“香港暴徒好幫手APP（HKmap.live）”做出明確回應，這款應用程序“被濫用、可能威脅到公共安全”。同一天，谷歌公司也下架了一款以香港非法暴力示威為主題的角色扮演手機遊戲，原因是遊戲違反該公司“禁止遊戲開發商利用正在發生的衝突事件謀利”的政策。



相關舉動符合各方利益，股市應聲而漲——無論是蘋果公司、還是谷歌公司，都是市值萬億美元級別的跨國企業，他們的一舉一動都牽動著全球投資者的心。作為普遍認可的基本市場原則，上市公司被投資者期待擁有更為成熟的現代企業制度，管理上市公司的職業經理人更是應該擁有專業的職業操守，值得股東和監管機構信賴。



中國和美國作為世界上最大的兩個經濟體，必然在貿易和投資領域長期存在局部的磕磕碰碰，並非全面對抗；同時，中美各自國內的諸多政治考量，使得彼此最佳的發展道路是在價值觀求同存異的基礎上謀求最大公約數。因此，無論是美國跨國企業，還是志在全球市場的中國企業，都應在遵守中美兩國法律法規的基礎上，最大限度地避免利用正在發生衝突的事件或政治議題謀利。說白了，在商言商，不能脫軌。



諸如蘋果之類的知名跨國公司本身也不想捲入熱點事件的“政治站隊”；反之，這些公司更關注的是面對日新月異的科技產業趨勢，如何保持科技跨國巨頭的優勢。曾幾何時，擁有一台最新款蘋果手機是很多中國消費者值得炫耀的樂事，而今天蘋果產品似乎已經走下了“新潮、高端、創新”的神壇。蘋果公司要想繼續坐擁全球投資者的關注，必須緊緊把握科技產業趨勢，並轉化成能夠盈利的新產品。



這種創新轉化的本領當然是困難的、是高科技企業的核心競爭力，這也是中國企業應該格外密切關注蘋果、谷歌等科技跨國企業動態的根本原因。正如即將再次來華參加佛山人工智能發展大會的美國工程院院士盧超群博士指出的，半導體產業的“矽4.0時代”已經來臨，新一代新材料的創新架構對中美企業是平等的，產業界必須以“不同技術的異質整合”來創新。換言之，蘋果公司如果只追求手機做得更薄、更耐用，將不可避免重蹈諾基亞的覆轍，很快黯然讓位於朝氣蓬勃的亞洲手機企業。



所以，蘋果、谷歌下架軟件並非像部分美國官員、議員和媒體所指責“中國利用市場前景和商業手段操控美國企業，迫使他們放棄自己的價值觀”。如今，97%的受訪美國企業表示在中國市場盈利，74%的中國美國商會成員企業計劃進一步擴大在華投資。中國一如既往地歡迎包括美國企業在內的外國企業來華投資興業，這些企業最關心的其實是如何保持自己的競爭優勢，繼續在中國市場占有一席之地。



另一方面，美國一些企業作為科技細分產業的行業領先者，在面對新材料、新技術、新應用時，投資“定力”同樣值得中國企業學習。中美兩國的政治、經濟博弈走向更理性，這無疑對雙方充滿活力的企業界都非常有益。（作者是中證焦桐首席經濟學家、盤古智庫學術委員）



（來源：環球時報）