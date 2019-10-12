卓榮泰指報復性提名不可取　柯文哲：被害妄想

中評社台北10月12日電／民主進步黨主席卓榮泰昨天指出，如果有政黨採取報復性提名，是不可取。對此，台灣民眾黨主席柯文哲今天回應，稱卓榮泰是“被害妄想”。



中央社報道，柯文哲上午前往宜蘭縣，陪同退出國民黨參選“立法委員”的議員黃定和到羅東鎮開元市場掃街拜票，隨後再到羅東鎮慶安宮和宜蘭市西關廟參拜，接著轉往新月廣場出席農產品特銷會。



卓榮泰昨天被問到是否有評估還有其他“第三勢力”“總統”和“立法委員”人選產生時表示，如果有政黨是採取報復性提名，是不可取的，民主就是要朝正常、多元發展，如果（報復性提名）讓理念相同政黨的參選人得到不好的結果，最後須承擔較大責任。



對此，柯文哲上午接受媒體聯訪回應：“雖然我是外科（醫師）不好意思給他精神科的診斷，那是被害妄想，就是這樣”。



記者詢問，民進黨現在的策略是7分打韓（中國國民黨“總統”參選人韓國瑜）3分打柯（柯文哲）。柯文哲說，應該倒過來吧，如果民進黨覺得“總統”大選穩贏就會倒過來。民進黨打台北市學校自動販賣機，這不是前“行政院長”賴清德的政策嗎，奇怪，賴清德才剛下台，他講的那些政策，“你們都開始翻臉不認帳”。



至於前“立法委員”林濁水在臉書（Facebook）發文指柯文哲痛恨“總統府”秘書長陳菊到毫無理性，原來就是“第一名症侯群”作祟。



柯文哲表示，林濁水是新竹中學的學長，“學長辛苦了”。其實他們想太多，自己只是不希望台灣財政紀律很爛的負債文化，從高雄蔓延到全台灣，“這個我非常有意見”。



柯文哲說，“行政院長”蘇貞昌提出要取消印花稅，“我也沒有意見”，但台北市少了49億稅收要怎麼處理，不能選舉到了大撒幣也不負責任，“你（蘇貞昌）不能不講，然後你請客，我付錢”，是非對錯還是有一定的標準，自己非常討厭債留子孫的文化，從高雄蔓延到全台灣。