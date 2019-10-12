李佳芬彰化拜廟　彰化藍營大團結高調挺韓

李佳芬今天到彰化第三選區為參選人謝衣鳳（右一）助選。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化10月12日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜夫人李佳芬12日下午來到彰化埤頭合興宮參拜，吸引2百多位支持者到場力挺，李也趁機為國民黨彰化第三選區“立委”參選人謝衣鳳助選，謝母前藍委鄭汝芬、胞弟彰化縣議長謝典林都陪同在旁，傳達彰化重要政治家族謝家挺韓的意志，此外國民黨“立委”柯呈枋、彰化縣副縣長洪榮章也到場陪同，彰顯彰化藍營大團結挺韓。



彰化縣第三選區涵蓋芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉等10鄉鎮，目前呈現藍、綠對決態勢，現任綠委洪宗熠力拚連任，他在地方上一起掛起與蔡英文的合照；國民黨提名前彰化青工會總會長謝衣鳳參選，雖然是新兵，但她出身政治世家，母親是前藍委鄭汝芬、弟弟是彰化縣議長謝典林加持，知名度扶搖直上。雙方砲火猛烈，成為彰化激戰的一區。



這次李佳芬安排到彰化為謝衣鳳站台，其實也是頗具巧心安排，因為謝家是彰化重要的藍營政治世家，謝衣鳳已經是從政第三代，早早就在選區掛上與韓國瑜的合照，弟弟彰化縣議長謝典林，目前更是掛名韓國瑜中區競選總部副執行長，是彰化韓輔選的實質操盤手。



這次李佳芬到合興宮參拜，除了謝衣鳳、謝典林隨車陪同，前藍委鄭汝芬更是早早到廟宇向鄉親問候請託，看到謝家母女子三人都到場，在場彰化鄉親說“謝家挺韓國瑜，態度是很堅定！”