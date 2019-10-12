中俄反導合作是戰略需要　將增強中國防禦能力

中評社北京10月12日電／在日前舉行的第16屆“瓦爾代”國際辯論俱樂部全體會議上，俄羅斯總統普京公開談及幫助中國建設導彈預警系統一事，引起國際媒體關注。造成這一話題討論活躍的原因不僅因為普京談話內容的虛虛實實，更在於談話的特定背景發人深省。



俄羅斯總統面對眾多嘉賓說正在協助中國夥伴建立導彈預警系統，而這將增強中國的防禦能力。這種說法充分顯示俄羅斯對自身軍事技術和戰略能力的自信，應該說也確有一定的可信度。



首先，俄羅斯自身擁有可信的反導系統，應對美國的導彈威懾有豐富的鬥爭實踐。俄軍早在蘇聯時期即重視反導系統建設，其反導防禦系統部署多年，歷經更新。從與中國合作的角度看，更關鍵的是俄羅斯擁有發展反導防禦體系的優越地理條件，發展預警甚至整個反導系統方面給予戰略協作夥伴一些力所能及的幫助，是完全可能和可行的。



其次，俄羅斯總統所宣布的合作適應了當前中國提升戰略能力的需求。導彈預警系統是反導系統和戰略核反擊的重要組成部分，在中國導彈突擊能力日益增強、空間監視能力和導彈發射感知能力也日益提升的條件下，整合和發展完善的反導防禦體系是必然之舉。



更重要的是，普京在中美關係較為敏感的時機發表談話，表明的是新時代中俄全面戰略協作夥伴關係的堅定立場，兩國不斷加強的政治互信，以及務實合作不斷加強的現實。



還要看到，普京談話的直接背景是美國退出《中導條約》和準備加大對中俄戰略遏制的意圖愈加明顯。中俄兩國的導彈預警合作屬於防禦性質，因為美國全球性戰略威脅日益凸顯。隨著《中導條約》被撕毀，未來美國中程導彈在中國和俄羅斯周邊地區或將呈現快速擴散之勢，這對於中俄兩國的導彈預警系統均提出了更高要求，未來可能需要面對更多的來襲導彈。