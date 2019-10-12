土星成太陽系新晉“衛星之王”

中評社北京10月12日電／國際天文學聯合會小行星中心近日宣佈，研究人員在土星周圍新發現20顆衛星，使土星的被發現衛星總數達到82顆，超過被發現擁有79顆衛星的木星，成為太陽系新晉“衛星之王”。



新華社報道，借助建在美國夏威夷的日本“昴宿星團”望遠鏡，美國卡內基科學學會研究人員領導的團隊找到了這20顆尺寸“迷你”的土星家族新成員。研究團隊已向公眾發起在線徵名，希望以北歐、高盧或因紐特神話中的形象為新衛星命名，活動截止到今年12月6日。



這20顆新發現的土星衛星每顆直徑僅約5公里，其中17顆是逆行衛星，即繞土星運轉方向與土星自轉方向相反；另3顆為順行衛星。



它們都屬於距土星較遠的外層衛星，其中一顆逆行衛星是迄今已知距土星最遠的衛星。依照軌道傾角的不同，土星的外層衛星被劃分為北歐群、高盧群和因紐特群。新發現的衛星中，有兩顆順行衛星被歸入因紐特群，研究人員認為這兩顆衛星與該群其他成員一樣，都是由一顆大衛星在遙遠的過去分裂而成。17顆逆行衛星被劃入北歐群，它們可能也曾同屬於一顆更大的衛星。還有一顆順行衛星軌道傾角與高盧群衛星相似，但其軌道半徑比包括高盧群成員在內的其他順行衛星都大得多。



“研究這些衛星的軌道可以揭示它們的起源，以及有關土星形成時周圍環境的信息。”卡內基科學學會研究人員斯科特·謝潑德說，在木星周圍也能看到類似外層衛星群，這表明土星系統的衛星之間或衛星與路過的小行星、彗星等外部天體之間曾發生激烈碰撞。新發現的衛星在母衛星分裂後仍能繼續繞土星運轉，意味著這類碰撞發生在行星基本形成後。