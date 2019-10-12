證券基金期貨公司外資股比限制取消時間表確定

（圖片來源：視覺中國） 中評社北京10月12日電／期貨公司、基金管理公司、證券公司取消外資股比限制的時間表已明確。10月11日，證監會表示，自2020年1月1日起，取消期貨公司外資股比限制；自2020年4月1日起，在全國範圍內取消基金管理公司外資股比限制；自2020年12月1日起，在全國範圍內取消證券公司外資股比限制。



證監會新聞發言人高莉表示，有關主體可根據《期貨交易管理條例》《期貨公司監督管理辦法》《外商投資期貨公司管理辦法》等相關規定向證監會提交行政許可申請，符合條件的境外投資者持有期貨公司股權比例可至100%，證監會將依法依規予以審批。



高莉表示，證監會表示將繼續堅定落實我國對外開放的總體部署，積極推進資本市場對外開放進程，扎扎實實做好每一項對外開放的具體工作，繼續依法、合規、高效地做好合資證券公司、基金管理公司設立或變更實際控制人審核工作。



今年7月，國務院金融穩定發展委員會辦公室宣布，按照“宜快不宜慢，宜早不宜遲”的原則，將原定於2021年取消期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。政策發布後，證監會抓緊做好政策落地實施的相關工作，完善相關配套安排，提升開放環境下的監管能力，有效防範風險。



此前，證監會曾表示，提前於2020年內取消證券公司、基金管理公司、期貨公司外資股比限制，是證監會認真落實黨中央國務院深化金融供給側改革、擴大金融業對外開放等決策部署的重要舉措，符合資本市場和行業以開放促改革、促發展的客觀要求，體現了我國堅定不移深化改革開放的決心和信心。經過近三十年的發展，中國證券、基金和期貨行業已取得長足進步，通過擴大行業開放，鼓勵良性競爭，持續增強實力，有利於營造良好的市場生態和營商環境，促進行業服務水平實現躍升，以更優質的金融服務滿足實體經濟高質量發展和人民對美好生活的需要。