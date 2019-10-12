日本千葉突發龍捲風1死5傷

中評社北京10月12日電／受今年最強颱風“海貝思”即將登陸的影響，千葉縣市原市12日早上突發龍捲風，造成1人死亡，有包括兒童在內的5人受傷，數棟居民住宅被摧毀。



新華社報道，根據警方提供的消息，現場到處可見殘破的屋頂、被吹翻的車輛、散落一地的瓦片。警方在一輛被吹倒的卡車內發現一名男子，男子被送往醫院後確認死亡。



據日本氣象廳預測，今年第19號颱風“海貝思”將於12日傍晚至夜間從日本靜岡縣及關東地區登陸。但在台風登陸前，日本關東及東海地區沿岸已經發生龍捲風及強風災害。據東京電力公司報告，千葉地區12日一早發生大面積停電，約有77萬戶居民受影響，部分地區通訊信號中斷。



交通方面，日本東海道新幹線上的東京至名古屋路段12日全部停運。首都圈中的各路電車也開始逐個停運，預計到13日午間再恢復運行。羽田機場幾乎所有國內航班停運，通往關西機場的部分聯絡道路也被封。



據日本氣象廳報告，當地時間12日上午11時，“海貝思”在東京東部八丈島西南210公里的地方以時速30公里的速度向北推進，颱風中心附近最大風速為每秒45米，瞬間最大風速為每秒60米。日本氣象廳已經發出大風、大雨、洪水最高級別的5級嚴重警告。