今年東亞太平洋地區經濟增速或放緩至5.8%

中評社北京10月12日電／世界銀行10日發布的2019年10月期東亞太平洋經濟半年報指出，全球需求疲軟，導致出口和投資增長下滑，考驗著東亞太平洋地區的韌性。預計該地區經濟體2019年增速將從2018年的6.3%放慢至5.8%，預計2020年和2021年增速分別為5.7%和5.6%。



報告稱，在貨幣和財政政策支持下，該地區（中國除外）消費增長雖比去年同期略有放慢，但仍保持穩定。該地區較小型經濟體增長依然強勁。



報告指出了該地區面臨的一些風險點。貿易緊張局勢對地區增長構成長期威脅。雖然有些國家希望從全球貿易格局重構中獲益，但全球價值鏈缺乏靈活性限制了東亞地區各國的上行空間。



目前，新的出口訂單已收縮至六年來的最低點，服務行業的活動也開始放緩，其原因是許多東亞和太平洋國家的消費者信心下降，零售業銷售額也開始下降。



報告警告說，該地區增長前景面臨的下行風險加劇。鑒於高度的不確定性，貿易緊張局勢將會繼續損害投資增長。歐元區和美國增長減速超過預期，以及英國無序“脫歐”，都有可能進一步削弱對東亞地區出口商品的外部需求。一些國家的債務水平高企且不斷上升，也限制了他們採用財政和貨幣政策緩解增長放緩影響的能力。此外，全球金融環境的改變有可能提升東亞地區的借貸成本，從而抑制信貸增長，進一步擠壓私人投資，拖累經濟增長。



為了應對日益增大的風險，報告建議，擁有足夠政策空間的國家採用財政和貨幣措施來幫助刺激經濟，同時保障財政和債務可持續性。東亞國家也可以從堅持貿易開放和深化區域貿易一體化中受益。東亞地區各國還需要採取有利於提高生產率和促增長的改革措施，包括進行監管改革以改善貿易和投資環境，從而吸引投資和促進貨物、技術和專業知識的流動。



（來源：經濟參考報）