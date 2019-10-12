北約秘書長敦促土耳其對敘軍事行動保持克制

中評社北京10月12日電／新華社11日報道，土耳其外長恰武什奧盧11日呼籲北約在土方開展的反恐行動中與其保持“團結一致”，北約秘書長斯托爾滕貝格則呼籲土方在敘利亞北部的軍事行動中“保持克制”。



恰武什奧盧當天在伊斯坦布爾與斯托爾滕貝格聯合舉行的新聞發布會上說，僅理解土耳其方面的合理擔憂並不夠，土方希望北約展示“毫不含糊的團結一致”。恰武什奧盧稱，土耳其軍隊9日在敘北部對庫爾德武裝展開地面軍事行動，目的在於終結土耳其邊境的恐怖主義威脅，這對北約安全也至關重要。



斯托爾滕貝格表示，沒有其他北約成員國像土耳其一樣深受恐怖襲擊和暴力之害，並收留了如此之多的敘利亞難民，但土方應當在敘北部軍事行動中“保持克制”，北約對關押在敘北部地區監獄內的極端組織“伊斯蘭國”成員感到擔憂。



恰武什奧盧稱，“伊斯蘭國”針對土耳其的襲擊最多，土方不可能釋放其俘虜，且將會追究他們的責任，並繼續堅決打擊該組織和其他恐怖組織。



土耳其視敘利亞北部的庫爾德武裝為恐怖組織，但美國視這一武裝為反恐作戰合作夥伴。土耳其軍隊9日在敘利亞北部對庫爾德武裝發起打擊行動，土總統埃爾多安稱此舉是為防止在土南部邊境線上出現“恐怖主義走廊”，並促使敘利亞難民重返家園。



（來源：新華網）