中秋國慶期間“四風”問題監督舉報典型案例

中評社北京10月12日電／1.天津市南開區市政監察管理所黨支部書記吳雲萍違規發放津補貼問題。2014年2月至2017年12月，經吳雲萍同意，該所以值班費、獨生子女慰問金等多種名義，違規發放津貼補貼共計7.7萬餘元。2019年4月，吳雲萍受到政務警告處分，其他責任人員受到相應處理；違紀所得予以清退。（天津市紀委監委）



2.浙江省湖州市殯儀館黨支部副書記、主任林向前違規公車私用等問題。2018年12月25日，林向前授意辦公室製作赴其老家安徽省全椒縣殯儀館調研的公函，違規使用單位公務用車，赴全椒縣參加其親屬葬禮。只在喪事結束後與全椒縣殯儀館主任簡單進行了交流並參觀了業務大廳。此外，林向前還存在違規審批同意下屬工作人員要求單位安排公車辦理私事的問題。2019年8月，林向前受到黨內警告處分，違規費用予以退回。（浙江省紀委監委）



3.安徽省淮北市人民防空和防震辦公室黨組成員、副主任李寶玉帶隊繞道旅遊問題。2017年6月，李寶玉帶隊組織在職、退休黨員幹部到金寨開展紅色教育活動期間，繞道梅山水庫、天堂寨等景點游玩，額外產生車費、門票費共計3945元。2019年6月，李寶玉受到黨內警告處分，被責令退賠相關費用。（安徽省紀委監委）



4.廣西壯族自治區南寧威寧市場發展有限責任公司友愛分公司（國有企業）副總經理黃藝公款旅遊問題。2016年9月2日至8日，黃藝任南寧市蔬菜公司副經理期間，根據公司安排，到昆明參加有關業務培訓。培訓期間，黃藝接受培訓單位安排，於9月5日至8日到洱海、麗江古城、黃龍玉館、滇品會花卉市場等景區和購物場所參觀旅遊。培訓結束後，黃藝沒有將培訓期間到景區參觀旅遊的情況向公司報告，並在公司報銷了旅遊4天產生的費用。2019年6月，黃藝受到黨內警告處分，並責令退還應由個人承擔的費用。（廣西壯族自治區紀委監委）