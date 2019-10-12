透支信用卡買房怎麼不靈了？

中評社北京10月12日電／希望透支信用卡炒房的人今後別再打信用卡的主意了。8月份以來，在監管要求下，多家銀行信用卡中心發布公告加強對房產類商戶交易管控。總體來看，透支信用卡在開發商或中介買房都被叫停，繳納物業費和分時用房（出租房）多被限額交易，單筆不超過1.5萬或3萬元。事實上，監管部門一直嚴禁消費貸款、個人經營貸款和信用卡透支等資金用於購房炒股。



透支信用卡買房被禁



繳物業費有限額



8月以來，農行、建行、招行、興業、平安、光大等多家銀行先後發布公告，加強房地產類商戶交易的管理。有的全面限制房地產商戶，有的銀行為特定類別的商戶設定交易限額。北京青年報記者在這些公告中看到，被限制的與房地產相關的商戶類別主要涉及5個：住宅與商業地產開發（商戶類別碼1520）、不動產代理——房地產經紀 （商戶類別碼7013）、建築工程（商戶類別碼1771）、分時使用的別墅或度假用房（商戶類別碼7012）和不動產管理－物業管理（商戶類別碼6513）。



不同銀行對這些商戶的限制情況各有不同：前兩類因為可買房，均被禁止交易；最後一類物業管理，是大家日常繳費需要的，都可以透支刷卡但有限額；中間兩類，有的銀行禁止，有的銀行限額交易。



可交易商戶半年累計



交易金額不得超過5萬元



從公告內容具體來看，平安銀行、光大銀行比較簡單，沒有列出限制細節。8月20日，平安銀行發布公告稱：“為落實房地產調控相關政策，依據相關規定，我行對房地產類商戶設定限制，當您持有我行信用卡在此類商戶透支消費時，有可能導致交易失敗。”9月30日 ，光大銀行信用卡中心公告稱：“根據監管部門要求，我行將於2019年10月8日起對信用卡資金流入房地產類相關領域的交易進行管控，當您持我行信用卡在此類商戶透支消費時將會導致交易失敗。”