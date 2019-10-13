中評專論：經貿磋商有進展 中美關係獲指引

中評社香港10月13日電（評論員 彭念）中美新一輪經貿磋商日前在美國華盛頓結束。根據目前中美雙方所透露的消息來看，本輪磋商取得進展，只是取得進展的程度尚不明確。在當前中美關係因人權問題而陷入“爭吵”的困境下，經貿磋商能夠取得進展實屬不易。從這個角度來看，磋商的意義已經超越了經貿本身，而是為未來中美妥善處理分歧、有效管控矛盾提供了重要指引。



在當前的中美關係中，貿易爭端無疑是最重要、最難解決的問題之一。正因如此，中美兩國在貿易問題上陷入長期的“拉鋸戰”，時而談判、時而爭吵。經貿談判可謂磕磕絆絆、艱難曲折。即便如此，雙方也沒有完全放棄談判，而是儘量保持接觸。這一方面說明了接觸仍是中美關係的重要組成部分，另一方面也印證了中美“脫鉤”的不現實性。



正是在這種堅守之下，中美經貿磋商重啟，並取得進展。這為中美處理其他分歧和矛盾提供了重要啟示。中美關係錯綜複雜、存在的問題很多、牽涉的面也很廣。可即便這些問題和矛盾存在，中美也不能一直“互掐”或者尋求“脫鉤”。換言之，一味的爭吵和天真的“脫鉤”並不能解決問題。不僅如此，爭吵和“脫鉤”還使得問題複雜化，增添了解決問題的難度。



試想一下，如果美國無限制地對華加征關稅，無限期地暫停經貿磋商，貿易問題就能解決嗎？很顯然不是！如果美國奉行“死磕到底”的極端做法，恐怕最終受害的還是美國。因此，美國現在重啟經貿磋商，並推動談判取得進展是及時止損的明智之舉。



當前，以香港問題和新疆問題為代表的人權問題在美國獲得極高的關注度，並迅速成為阻礙中美關係緩和的最大障礙之一。美國在人權問題上對中國一味指責不僅無益於人權問題的解決，反而破壞了中美關係。如果美國繼續對中國的人權狀況進行指責，並不惜以制裁相威脅，則人權問題將成為中美關係中的“死結”。



現如今，中美已經在分歧最多的貿易問題上取得進展，為何就不能在人權等其他問題上心平氣和地談一談？畢竟，爭吵解決不了問題，只有接觸和溝通才能減少分歧，最終達成雙方都可接受的共識。



當然，正如貿易問題所顯示的那樣，只有在瘋狂的“互掐”之後才會明白談判的好處。在人權問題上，尤其是最近愈演愈烈的NBA莫雷事件上，美國很有可能會繼續與中國“吵架”。但硬扛下去的代價顯示是極為高昂的。或許在難以承受不斷拔高的代價時，美國才會尋求“妥協”。



在軍事安全問題上，美國在南海的“航行自由行動”越來越頻繁，對“中國威脅”的渲染越來越多。但這些軍事行動和威脅鼓動並不能解決中美在安全問題上的分歧，反而會進一步深化矛盾。正因如此，我們也看到美國軍方試圖尋求與中國軍方的接觸，來確保雙方在安全問題上“不衝突”。



總體而言，中美經貿磋商取得進展並不一定立馬就推動中美關係轉圜向好，但其將對中美處理其他分歧提供一些借鑒。只有在中美繼續保持接觸、坐下來尋求解決之道的情況下，中美關係才會實現真正的好轉。