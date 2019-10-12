李佳芬彰化王惠美合體推芭樂　笑談懷孕趣事

韓國瑜夫人李佳芬12日下午在溪州公園與彰化縣長王惠美(左)合體，並和現場的民眾一同吃芭樂。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化10月12日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜夫人李佳芬12日下午在溪州公園與彰化縣長王惠美合體，一同出席“2019溪州提拔泥”系列活動，兩人來到會場與民眾同歡，還在溪州農會的邀請下，參與萬人吃芭樂的活動，李佳芬致詞時透露，她在懷孕時，就會特別想要吃芭樂，讓韓國瑜到處找好芭樂，所以她對溪州芭樂的好品質相當熟悉，旁人則說“原來就是愛吃芭樂，難怪韓冰這麼漂亮！”此話一出，笑翻全場。



李佳芬12日在中台灣行程滿檔，上午先出席國民黨台中第五選區沈智慧“立委”參選人北區聯合競選服務處啟用揭牌；下午則將為國民黨彰化第三選區“立委”參選人謝衣鳳站台，一連走訪北斗奠安宮、埤頭合興宮兩間廟宇，最後到溪州公園參與“2019溪州提拔泥活動”與民眾同歡。



李佳芬在下午4點10分來到溪州公園，這個公園相當遼闊，佔地面積約123公頃，大約是4.7個台北大安森林公園。李在入口與彰化縣長王惠美會合後，沿路參觀一邊向民眾請安問候，因為這兩天都是“2019溪州提拔泥”系列活動，有許多農民帶著農特產來展售，現場相當熱鬧。



這次活動的壓軸是萬人吃芭樂的活動，由溪州農會提供3000公斤高品質芭樂讓民眾一同品嚐，李佳芬也在溪州鄉長江淑芬邀請下，與現場上千名民眾一起吃芭樂，場面笑料不斷。



彰化縣溪州鄉因在濁水溪畔，土壤是養分豐富的黑泥，所孕育出的作物品質都相當好，9年前開始為了讓民眾更了解溪州家鄉的特色，每年溪州鄉公所都舉辦黑泥活動，逐漸成為溪州每年特色活動之一。今年首度將黑泥活動設計在溪州公園舉辦，寬闊的場地和便捷的交通，希望能吸引更多遊客到溪州一遊。