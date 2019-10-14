中評論壇：澳門回歸20年回顧展望

以“澳門回歸二十周年的成就、挑戰與展望”為主題的思想者論壇昨日在澳門舉行（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月14日電（記者 張心怡）以“澳門回歸二十週年的成就、挑戰與展望”為主題的思想者論壇昨日在澳門舉行。本次論壇由澳門創新發展研究會、中評智庫基金會主辦，邀請到澳門科技大學副校長林志軍、澳門鏡湖護理學院副院長邢志紅、澳門科技大學可持續發展研究所所長劉成昆、澳門創新發展研究會會長林卓華、澳門環境資源法學研究會會長黃明健、澳門大學新聞傳播系助理教授李小勤、澳門創新發展研究會理事王耀、澳門經濟學會理事余渭恆、澳門科技大學國際學院助理教授劉景松、民聯智庫副理事長盧樹棟共同圍繞澳門回歸20年“一國兩制”的成功實踐、司法建設對澳門保持繁榮穩定的作用、澳門科技發展的現狀與前景、對澳門未來的期許等議題展開深入交流探討。論壇由澳門科技大學副校長林志軍教授主持。



澳門鏡湖護理學院副院長邢志紅在發言中提到，從2000年提出醫療改革，到2019年積極參與粵港澳大灣區建設，塑造健康灣區和灣區養老，澳門回歸以來在醫療體制建設方面取得了一定成就。此外，醫療系統建設方面亦有進步，例如建設離島醫療綜合體、重建和增建衛生中心、發展智慧醫療等。從人才培養角度來看，一方面，政府資金投入支持醫療專業人員培養；另一方面，《高等教育法》通過，增加了高校學術評審要求，整體提升高等教育質量，護理學院可以開辦碩士課程，為澳門與大灣區城市合作“開了綠燈”。邢志紅還提出，新一屆澳門特區政府應積極整合人力資源、財力資源，多在住房、交通和城市改造建設方面下決心、花大力。



澳門科技大學可持續發展研究所所長劉成昆通過構建科技創新指標體系，將澳門與國際創新城市樣本及大灣區城市樣本進行比較，發掘澳門在科技創新發展方面的優勢和不足之處，從而為澳門與大灣區城市群的協同創新發展提出對策建議。他指出，澳門當前的科技創新能力與倫敦、北京、紐約等第一梯隊城市仍有較大的差距，但正逐漸接近台北、首爾等城市，並已超過西班牙首府馬德里。澳門可通過進一步完善資本市場與營商環境建設，推進資本市場開放，提升科研產出效率，與積極培育高端科研人力資本幾個方面入手，打造自身科技創新能力。



澳門大學新聞傳播系助理教授李小勤表示，2019年對澳門具有特別的意義，不僅是新中國成立70週年、澳門回歸20週年，這座小而美的古老城市還將迎來新特首。過去20年澳門發展翻天覆地，也有很大的改善空間，例如人才教育、政策推廣、政策實施的跨部門合作等方面。政策實施的協同高效，是澳門走向大灣區的重要前提。澳門的市場小，文創產業的發展必須突破這個局限，才能有旺盛與持續生命力。大灣區給澳門提供了一個空前的發展平台，如何鼓勵、協助本地人才走出去與灣區內其他地區合作，增強自信，不負契機，是新一屆特區政府的一個重要且美好的使命。