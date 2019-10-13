中評觀察：翟東升談70年來全球格局變化

中國人民大學國際關係學院副院長翟東升（中評社 海涵攝） 中評社北京10月13日電（記者 海涵）11日晚，人大重陽邀請中國人民大學國際關係學院副院長翟東升就中國和世界經濟70年為主題發表看法。翟東升將新中國成立以來的70年分為三個階段，分別是1949－1978年、1978－2008年以及2009年以後，並詳細分析了三個階段所對應的時代主題、主流意識形態與經濟政策、全球經濟運行特點以及全球政治安全戰略。



從全球格局的角度出發看70年來中國對外經濟關係，翟東升將新中國成立以來的70年分為三個階段，分別是1949－1978年、1978－2008年以及2009年以後。他認為，1949年到1978年期間的時代主題是冷戰、反殖、反霸。1978－2008年的時代主題是美國主導的新自由主義全球化。2009年之後的時代主題則是逆全球化。翟東升在此特別指出，全球化有廣義與狹義之分。廣義的全球化是1915年人類通過海洋打磨之後進入幾大文明圈，這個過程是很緩慢的，500年下來，中國人仍是中國人，非洲人仍是非洲人。廣義的全球化是不可逆的。而2009年之後的逆全球化，是指對美國主導的這波狂飈推進的新自由主義全球化的調整，可謂為“康龍有悔”。



上述三個階段也對應著不同的主流意識形態與經濟政策。翟東升解釋說，在1949－1978年，主流意識形態是左翼的革命主義，亞非拉很多國家都是如此。在經濟上實行凱恩斯主義，強調政府財政。在國家的道路建設方面則強調結構主義。在1979－2008年，整個社會思潮迅速由左翼向右翼滑動，右翼代表著資本和經營的力量，強調開放、自由競爭、減少管制和低稅收。於是在此30年間，右翼新自由主義成為主流的意識形態。2009年之後，全球民粹主義沸騰，不光是美歐民粹主義力量上升，在許多發展中國家民粹主義領導人也紛紛上台。全世界都開始強調自上而下的頂層設計、強調政府干預、強調要再分配，減少貧富分化差距。



不同的主流意識形態和經濟政策也造就了全球經濟運行在1949－1978年、1978－2008年以及2009年以後這三個階段呈現著不同的特點。翟東升指出，1949－1978年財富分配較平均、經濟增速快、債務率下降、通脹走高；1978－2008年期間，嬰兒潮成為社會中堅，貧富分化嚴重，通脹走低，債務率走高；2009年之後的全球經濟運行則呈現出了通縮、低增長、負利率、貿易投資保護主義的特點。



跳出經濟視角，三個階段中與之匹配的全球政治安全戰略是什麼呢？翟東升表示，1949－1978年全球的戰略安全是誰擁有洲際武器，誰擁有核導彈誰就是大國。當時的格局是兩個超級大國和核武器恐怖平衡；1978－2008年則是智能武器的精准打擊，尤其是從80－90年代開始，美國武器的智能化、信息化程度一下子甩開了其他的大國，尤其是甩開了蘇聯，呈現了“一超獨大”的格局；2009年之後，可以明顯感覺到，主導性的武器技術是人工智能、太空軍事化、基因武器，多極化時代到來。



