汪毅夫：廈門大學陳掌諤教授

陳掌諤《中華詞》書影（圖片由作者提供） 中評社北京10月13日電（作者 汪毅夫）陳掌諤（1897—1981），字幼穆，福建廈門人。1919年赴菲律賓半工半讀，任職於菲律賓體育運動界並就學於菲律賓大學體育科。1924年進入美國春田學院（Springfield College），1929 年畢業獲體育學和心理學學士學位。美國春田學院體育科培養了眾多傑出的體育學人才，中國體育學界與陳掌諤教授齊名、也是廈門人的馬約翰教授也是美國春田學院體育科的畢業生。1930年，陳掌諤受聘擔任暨南大學體育主任兼教授。1937年，陳掌諤教授受聘擔任廈門大學體育主任兼訓導處處長，旋即隨校遷往長汀。1938年後定居菲律賓。



1979年，陳掌諤教授回國觀光，有《歸朝歡令·廈門大學》詞曰：“天際飛行歸燕去，五老遠瞻成伴侶。舊時風月尚依依，學府高樓雲頂霧。五十年來回首處，今日重遊情萬緒。燕鶯夕拾有朝花，華蓋新編傳萬古（廈大校址演武場系鄭成功抗清時所建，作者少年時每次參加運動會皆在是場舉行。1937年抗戰軍興任廈大體育主任兼訓導處處長；魯迅任廈大教授時有《朝花夕拾》等，今猶存廈大圖書館）” 。



1981年，陳掌諤教授臨終時囑女兒陳卿卿醫學博士將他珍藏的3000枚中國體育郵票捐贈中國國家體委（現收藏於中國體育博物館）。 遵陳掌諤教授遺願，陳卿卿博士以父親陳掌諤教授的名義與莊姓華僑合作捐建廈門大學華僑之家，並與廈門大學合作設立“陳掌諤獎學金”。



除了體育學方面的學術成就，陳掌諤教授是知名詞人，有《中華詞》等詞作傳世。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）