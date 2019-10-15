翟東升談70年來中國如何選擇自身制度與政策

中國人民大學國際關係學院副院長翟東升（中評社 海涵攝） 中評社北京10月15日電（記者 海涵）中國人民大學國際關係學院副院長翟東升日前受人大重陽之邀就中國和世界經濟70年為主題發表看法。翟東升將新中國成立以來的70年分為三個階段，分別是1949－1978年、1979－2012年以及2012年以後，並依次分析了不同階段中中國自身的制度與政策。



翟東升表示，中國是一個愛學習的國家。1949－1978年期間，中國主要學習的是蘇聯。這個階段主要是努力把蘇聯專家請過來，實際執行了163項軍工、重工業的項目。1979－2012年期間，中國主要學習美國。2013年之後，中國並沒有明確的學習對象。但中國仍需保持謙虛謹慎不驕不躁的心態，要努力尋找一個再學習的心態。



在上述三個不同階段，中國也選擇了不同的經濟模式和資本形式。翟東升說，1949－1978年期間，中國實行的是計劃經濟，資本形式主要是國有資本和集體資本；1979－2012年期間，中國走向市場化，資本形式是民營資本；2013年之後，中國的資本形式表現為混合資本。



而在過去七十年中，中國對世界市場體系的態度也隨不同階段而有所變化，主要表現為“革命——融入——重塑和引領”。在1949－1978年期間，中國想要打破這個不公平不正義的世界。從1979年開始，中國開始選擇融入。因為發現憑中國一己之力無法興起全球紅色革命的高潮。所以，1979年之後，中國換了一個策略，選擇加入這個世界體系，不斷吸取這個體系的能量，吸取這個體系的知識，在這個體系中不斷成長。成長之後的結果是，現在計算GDP時，若只比較真正具有可比性的可貿易部門，中國早就超過美國了。因此在2013年之後的時代，中國對全球市場體系既不是革命態度，也不是完全的融入態度，而是重塑和引領。



與經濟發展相應，中國政府執政合法性的表述發生了與時俱進的變化。在過去的70年中，執政合法性的表述從“救中國”（1949－1978年期間）轉變為“發展中國”（1979－2012年期間），並進一步發展為“中國夢”（2013年之後）。



此外，中國倚重的階層在不同階段也有變化。在第一階段，中國主要倚重的階層為工農；第二階段則為國際化精英；第三個階段是中產階級。



翟東升表示，對比三個階段，雖然有些東西表面看來是完全對立的，但是不能用某個階段去否定另外的階段，它們是完全可以統一的。正如習近平總書記曾經講過的那樣，“不能用前30年否定後30年，也不能用後30年否定前30年。”











