搭美國便車？翟東升：中國是“付費乘客”

中國人民大學國際關係學院副院長翟東升（中評社 海涵攝） 中評社北京10月14日電（記者 海涵）日前，中國人民大學國際關係學院副院長翟東升在人大重陽就中國和世界經濟70年做主題演講時指出，中國並不是“搭便車者”，而是“付費的乘客”。中國之所以取得今天的成就，並不是比別人聰明多少、也不是比別人幸運多少，而是因為我們中華民族比世界上其他任何發展中民族都更願意為了成功而付出代價。



許多美國的精英都認為中國是“搭便車者”，對此，翟東升表示，這種說法只對了一半。中國的確是美國駕駛的“全球化班車”上“最大、最成功的乘客”，離開了這個“全球化班車”，中國過去30－40年的快速工業化成功、市場化成功是不可能的。我們是“乘客”，美國是“司機”。問題是，認為“中國搭便車、不願意付錢，得了便宜賣乖”的說法是錯誤的。



翟東升指出，在過去全球化的浪潮之下，中國是掙得“盆滿鉢滿”，但其實中國也付出了代價。中國加入美國主導的全球化體系之後，為了吸引外資來華設廠，實行了稅收減免、降低工資甚至是匯率大幅貶值等政策。總之，中國給予外資很多超國民待遇。



除了上述的一些優惠政策之外，翟東升還重點談到外匯的問題。外資進入中國需要通過中國的外匯管理局將外匯換為人民幣。為購買外幣，央行需要多印人民幣，最後帶來國內的高貨幣流通。房價的暴漲，貧富分化差距的拉大都和這個有關係。



總之，翟東升認為，中國並不是“搭便車者”，而是“付費的乘客”。這個世界都是很現實的，沒有“免費的午餐”。所以，現在回過頭來看，中國之所以取得今天的成就，並不是比別人聰明多少、也不是比別人幸運多少，而是因為我們中華民族比世界上其他任何發展中民族都更願意為了成功而付出代價。















