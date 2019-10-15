翟東升：中方需為中美脫鈎做好該做的準備

中國人民大學國際關係學院副院長翟東升（中評社 海涵攝） 中評社北京10月15日電（記者 海涵）“冬天來了，你就要準備棉衣。不能因為自己喜歡夏天，就一廂情願地‘不許冬天到來’。”11日晚，中國人民大學國際關係學院副院長翟東升應人大重陽之邀舉行講座，在談到中美經貿問題時他生動地做此形容，以此告訴大家“中美脫鈎並不可怕”，中方只需要提前做好該做的準備。



翟東升談到，早在2014年他就曾公開在媒體上表示“中國應該主動掌握節奏，有節奏地去美國化。”之所以早早就能看清這點，翟東升坦言，並不是自己聰明，只是美方有言在先。他認為，2010年7月的河內會議可謂是中美關係的一個轉折點，這次會議之後美國開始下定決心同中國對抗。



“成長的過程就是不斷地分離。”翟東升說，中華民族的偉大成長就伴隨著同蘇聯和美國的分離。不能把國家之間的事情倫理化，即國家之間的分分合合沒有好與壞。因為國際社會目前仍是無政府的叢林狀態，在這樣的狀態之下，大國爭霸是很殘酷的事情。



他談到了古羅馬的盟國的命運作為前車之鑒。古羅馬帝國每打敗一個小的對手之後，絕不會屠殺消滅對方，而是同對方簽訂一個“保護條約”，使這些小的對手在羅馬帝國的庇佑之下維持繁榮，同時，這些國家也要為羅馬帝國付出相應的義務。但是這些小國家彼此之間並不能結盟，所有國家都是同羅馬帝國單線結盟。此外，羅馬帝國一定會干預這些國家的內政，在這些小國家進行政權交替的時候，羅馬帝國總是會扶持反對派上台。久而久之，這些國家的王公貴族和精英階級的家庭夢想、人生夢想都是把自己的孩子變成一個羅馬人。百年之內，這些國家在文明意義上和政權意義上都被羅馬消化掉了。



“這樣的玩法是不是和當今的美國十分相似？”翟東升說，美國也是不允許亞洲的國家兩兩結盟的。同樣類似的是，現在很多中國精英都在努力想把自己的孩子變成美國人或准美國人，如果中國在這條“被催眠”的道路上繼續走下去，可能用不了300年，這個文明能不能存在都有待考慮，遑論實現中華民族的偉大復興。



翟東升指出，繼續在美元體系之下，各大經濟體規模沒有能夠超過美國的。只要大家都停留在美元體系裡，邏輯上來講，依附於體系的外圍是不可能超過那個中心的，就像太陽系裡行星是不可能超過恒星的重量。



“我一直主張，我們現在已經有條件可以使經濟規模超過美國。中國的出口對美國市場的依賴度大幅下降，中國出口已經超過美國了，更重要的是本土消費市場現在也正在超過美國，我們的財政實力也正在迅速往上抬高。如果選擇人民幣匯率保持強勢（這對中國來講不是難事），我們的經濟規模就可以迅速超過美國。”翟東升說，鑒於此，中美的貿易戰並不可怕。過去我們生活在“美國夢”中間，做夢的主體不是我們，是美國，它做的是“帝國之夢，美元之夢”，我們所有的東西只不過是美國夢境中的一個泡泡而已。美國夢醒來的時刻快到來了。如今，我們要做好的是“中國夢”，要塑造一個“中國夢”，這個“中國夢”不是中國人自己的夢，而是全世界的年輕人一起做的“中國夢”。







