彰化萬人挺韓晚會　韓國瑜未到場仍然爆場

彰化田尾“庶民開講”由陳清茂及韓家軍五虎將共同主持，與民眾面對面。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化10月12日電（記者 林谷隆）力挺國民黨2020參選人韓國瑜的前高雄里長陳清茂及多個挺韓團體12日晚間在彰化田尾舉辦一場“庶民開講”，由陳清茂及韓家軍五虎將共同主持，與民眾面對面，雖然原本規劃出席的韓國瑜夫人李佳芬，最後沒有到場，但是韓粉還是踴躍出席，按在場維安的員警預估，現場至少有1萬2千到場，韓國瑜的魅力還是驚人。



這場在彰化田尾花園夜市舉辦的挺韓晚會，命名為“庶民起義，“中華民國”勝利”，算是韓家軍在高雄內門舉辦的“內門起義”之後的接續活動，主軸還是以庶民為號招，安排韓家軍逐一上台助講，代替韓國瑜爭取民眾支持。



包括前高雄里長陳清茂、前高雄縣彌陀鄉長張文山、杏仁哥吳育全、“最強菜農”林佳新、挺韓女模高鈞鈞、貼紙哥、強強滾等知名挺韓人士都到場與民眾互動。



原本傳出韓國瑜夫人李佳芬會到場，最後在11日晚間韓辦對外公佈行程中，確定李不會到場，原因是李在12日晚間有台南行程，另外一個原因是李不到場，讓韓家軍在台上暢所欲言、葷素不忌，更符合庶民的草根性。



在田尾夜市圓形廣場舉行，時間從下午2點庶民集合開始現場直播，其中穿插新住民舞蹈，晚間6時彰化縣田尾鄉長林守政、國民黨彰化第四選區“立委”參選人蕭景田與國民黨彰化縣議員劉淑芳等人上台與民眾致意後，大約在6時20分就開始進行庶民開講。