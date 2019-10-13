沈智慧對韓選情有信心　因民進黨已激起民怨

中國國民黨台中市第五選區（北屯北區）“立委”參選人沈智慧。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月13日電（記者 林谷隆）國民黨2020參選人韓國瑜競選總部副執行長孫大千日前對外表示，請支持者再給韓1個月時間，他估計在11月中韓的民調，就能與民進黨蔡英文黃金交叉。國民黨台中“立委”沈智慧12日在台中受訪表示，她認為人民正在覺醒，最近在基層走，聽到不分藍綠都對她很加油，一定要讓民進黨下架，因為民進黨連最基本的倫理與道德教育都要毀掉，已經激起民怨，所以她戲謔說“謝謝蘇貞昌加持”，讓她對韓選情更有信心。



國民黨2020參選人韓國瑜近期在各項民調中，支持度都落後民進黨蔡英文，選情仍待努力，韓競選總部副執行長孫大千日前受訪表示，韓陣營正進行競選策略調整，請支持者再給韓1個月時間，有信心再1個月就能把落後狀態打平，估計11月中選情就能與蔡英文黃金交叉。



中國國民黨台中市第五選區（北屯北區）“立委”參選人沈智慧12日上午舉行北區競選服務處成立大會，包括台中市長盧秀燕、國民黨2020參選人韓國瑜夫人李佳芬、藍委江啟臣、顏寬恒等人都先後到場助講，李佳芬還陪同沈智慧為競選服務處揭牌，現場超過500名支持者到場，場面熱鬧。



對於韓如何拉高支持度，與蔡英文民調黃金交叉？沈智慧表示，她覺得人民的心才是最重要，民進黨政府將最基本的倫理道德的“四維”當四尾土龍（淡水曼魚的一種，學名波露荳齒蛇鰻）、“八德”當桃園八德，如果對下一代的教育是這樣教，孩子如果教不好，下一代沒希望。



沈強調，她認為人民會覺醒，最近勤走基層，遇到很多民眾不分藍綠都對她喊加油，一定要下架民進黨，拯救孫子、孩子的教育，他們認為民進黨太可惡了，把倫理道德毀掉，就是民進黨，所以她要“謝謝蘇貞昌加持”，讓她更有信心。



媒體追問，會不會擔心被韓國瑜的民調拖累？沈堅定的說，不會！她認為現在的民調都是不正確，她在基層走，選情都是很熱絡，她認為現在韓蔡的民調落差，就像民進黨初選時，蔡英文與賴清德的民調，都是賴民調高過蔡，但是最後結果，竟然是蔡贏賴兩位數字。



沈智慧認為，民調是可操作的，她不是說民調公司不客觀，而是民調是可被操作，所以說現在的民調看看就好，她相信基層的聲音，相信韓國瑜可勝選。



未來是否會邀請韓國瑜來站台？沈回答，她暫定競選總部是在10月27日成立，她正在與韓總部溝通當中，希望能順利邀請到韓國瑜來台中站台。