民眾黨不分區“立委”席次　柯文哲：不敢預測

中評社台北10月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，不分區“立委”席次“現在叫我做預測我都不敢”，也怕中間選民不去投2020“總統”大選，屆時政黨票會很少；對於民進黨十分保台說法則表示“嘴巴保台都不做事”。



中央社報道，柯文哲今天幫台北市第7選區（信義、南松山）“立委”參選人蔡宜芳站台，接受媒體聯訪時被問及外界推估民眾黨在不分區“立委”可搶下6席次，柯文哲說，現在台灣民意流動很快，離選舉還有90多天，“現在叫我做預測我都不敢”。



柯文哲並表示，他預期2020“總統”大選投票率很低，只有深藍深綠會出門投票、少了中間選民，怕民眾黨在政黨票的百分比會下降很多。



媒體追問民進黨主席卓榮泰的“十分保台”說，柯文哲說：“請問你們那個私菸案辦到哪裡？請問前瞻計劃執行率這麼低有什麼看法？以後我就這樣，你們嘴巴保台都不做事。”



蔡宜芳將對上國民黨費鴻泰與民進黨許淑華，提及選情，柯文哲表示風格調性差很多，蔡宜芳則說他們兩個都要往中間靠攏，“深藍深綠其實就是5%，是他們要搶我們這塊，不是我們要去搶他們這塊”。



對於外界認為他組黨後與鴻海創辦人郭台銘聯手擾亂選情，柯文哲表示，台灣永遠在藍綠泥淖裡也不是辦法、要有新的刺激，還是主張效率、科學、數據、務實、對話，不然選舉完問題依然存在。

