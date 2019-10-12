習近平同印度總理莫迪在金奈繼續舉行會晤

中評社北京10月12日電／國家主席習近平12日在金奈同印度總理莫迪繼續舉行會晤，兩國領導人在友好、輕鬆氣氛中就中印關係和共同關心的重大國際和地區問題坦誠、深入交換意見。



新華社報道，習近平指出，去年我和總理先生在武漢成功會晤以來，中印關係邁入健康穩定發展新階段，會晤的積極效應不斷顯現。中印互為重要鄰國，是僅有的兩個人口超過10億的大國。維護好、發展好中印關係，是中國堅定不移的政策。當前國際形勢下，中印在維護全球穩定和推動發展方面肩負著越來越重要的責任。未來幾年是中印實現民族復興的關鍵期，也是中印關係發展的關鍵期。我們要對中印關係把舵定向，從戰略高度和長遠角度規劃中印關係百年大計，為中印關係發展注入強勁內生動力，攜手實現中印兩大文明偉大復興。



習近平提出幾點建議：



第一，正確看待對方發展，增進戰略互信。無論從哪個角度看，中印都應該是和諧相處的好鄰居、攜手前行的好夥伴。實現“龍象共舞”是中印唯一正確選擇，符合兩國和兩國人民根本利益。兩國應該也完全可以走出一條兩個相鄰大國友好合作的康莊大道。要正確看待兩國間的分歧，不能讓它沖淡兩國合作大局，同時通過溝通逐步尋求理解，不斷化解分歧。中方希望自己發展得好，也希望印度發展得好。中印要相互成就、相互“照亮”。



第二，及時有效開展戰略溝通，增進彼此了解合作，牢牢把握兩國關係發展的大方向。聚焦友好和合作，化解猜忌和疑慮，妥善處理分歧和敏感問題。根據政治指導原則協定，尋求公平合理和雙方都能接受的邊界問題解決方案。慎重處理涉及彼此核心利益的問題。對一時解決不了的問題，要妥善加以管控。



第三，切實提升軍事安全交往合作水平。推動兩軍關係沿著增信釋疑、友好合作的正確方向發展，開展好專業合作、聯演聯訓等活動，持續增進兩軍互信，加強執法安全部門合作，維護地區安全穩定。

