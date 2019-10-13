中評關注：韓分身乏術　李佳芬代打有亮點

李佳芬12日到台中、彰化進行輔選行程，人氣相當旺，在彰化埤頭合興宮還有支持者送上花束。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月13日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜自從表態投入大選，一邊忙高雄市政，一邊忙選務，不但長期飽受對手批評，先前開展假日輔選行程也常被外界放大檢視，幾次因為颱風、豪雨成災影響，延宕行程或提早結束，韓本人還是累的分身乏術。從八月以來，韓國瑜夫人李佳芬幾次“代打上陣”，有豐富從政經驗的李佳芬，身段柔軟發言也接地氣，跑起選務行程，一樣可圈可點，最起碼能維繫韓粉熱情不潰散。



李佳芬12日到台中、彰化進行輔選行程，上午先到台中，為爭取連任的國民黨台中市第五選區“立委”參選人沈智慧站台。這場活動沈智慧競選總部早早就對外宣傳，雖然以“神秘人物”來包裝李佳芬，但是台中政壇在本週一就知道“佳芬姐要來了！”，果然吸引眾多韓粉到場，小型的競總服務處啟用揭牌，竟然塞滿超過5百位支持者，讓主角沈智慧堅定對外表示“對韓國瑜選情有信心！”



同日下午，李佳芬來到彰化，為國民黨彰化第三選區“立委”參選人謝衣鳳站台，一連走訪北斗奠安宮、埤頭合興宮，最後到溪州公園參與“2019溪州提拔泥活動”與民眾同歡。



在奠安宮、合興宮兩間廟，上百位熱情民眾擠爆廟埕，還有堅定韓粉早早就來到廟宇等候，組成旗隊要為李佳芬開道。行程最後，李佳芬與彰化縣長王惠美、國民黨彰化縣議會黨團書記長劉淑蘭在全台最大的平地公園“溪州公園”，出席“2019溪州提拔泥活動”，與在場上千位民眾一同品嚐可口的溪州芭樂，還有一名支持者送上爆紅的“埔鹽順澤宮”帽子，為韓國瑜選情加持。



其實12日晚間在彰化田尾花園夜市，由前高雄里長陳清茂等韓家軍五虎將舉辦一場“庶民開講”，這場活動一開始就主打李佳芬會到場，雖然最後李因為另外要跑台南行程，時間強碰，彰化場由前高雄縣彌陀鄉長張文山、杏仁哥吳育全、“最強菜農”林佳新、挺韓女模高鈞鈞等挺韓人士主講，現場還是擠滿了韓國瑜支持者。



李佳芬當韓國瑜替身，來到中台灣輔選，其實也不是第一遭，先前在8月25日台中紅黑派在台中豐原舉辦“山海屯中秋聯誼活動，韓因為颱風留守在高雄，李佳芬就首次“代打上陣”，9月29日前“內政部長”廖了以、前台中縣議長林敏霖在台中沙鹿舉辦退役軍人憲兵團體“青荷總會會員大會”，李也代替韓到場致意，兩次都讓台中派系要角對李相當稱讚，致詞得體又大方，能為韓加分。



端看李佳芬的代打行程，多是各縣市的派系活動，政治味濃厚，一改過去“夫人牌”多是參與慈善、公益活動的印象，另外從這次李佳芬為台中藍委沈智慧、彰化“立委”參選人謝衣鳳站台，沈謝兩人皆是指標性的挺韓選將，邀李到場一樣能為選情加溫，代表有“母雞帶小雞”的能力。



從著2020大選進入白熱化，當“高雄市長”韓國瑜請假議題不斷被放大討論，韓會不會如預期在10月16日起請假，還是未知數，但從李佳芬代班的成果績效，在韓親自到各地走透透之前，部分行程讓李佳芬上陣，可能是當前韓國瑜競選總部的規劃之一，至少能維繫韓粉的熱度，持續等待韓選情升溫的那刻。