強颱風“海貝思”登陸日本

中評社北京10月12日電／今年第19號颱風“海貝思”12日傍晚在日本靜岡縣的伊豆半島登陸。目前，“海貝思”已在日本造成1人死亡，4人失蹤，50多人受傷，21萬戶停電。



新華社報道，據日本氣象廳消息，“海貝思”于當地時間19時登陸，中心最低氣壓955百帕，最大風速為每秒40米。



截至東京時間21時20分，暴雨已經導致多地河水上漲，水庫蓄水量激增，日本對神奈川縣相模原等地的水庫進行緊急泄洪，氣象廳提醒下游民眾緊急避難。



另據東京電力消息，截至東京時間20點30分，颱風已造成神奈川縣、千葉縣、靜岡縣等地共21萬戶停電。



據日本總務省消防廳消息，截至東京時間19時，受颱風影響，千葉縣突發龍捲風造成1人死亡，靜岡縣1人在暴雨中落水後下落不明，群馬縣發生山體滑坡，2棟民房倒塌，3人下落不明。日本全國各地在台風中受傷的人數超過50人。



颱風給日本多地帶來強降雨。日本氣象廳已向東京、神奈川、琦玉、群馬、靜岡、山梨、長野、茨城、新潟、櫪木、福島、宮城等地發出大雨特別警報，警報級別為最高的5級。



中國駐日本大使館在其官網上發佈颱風相關緊急提醒，呼籲赴日遊客及計劃出行的中國公民要及時關注天氣狀況，提前調整行程，遠離河道、海邊及山區以免遭遇洪水或山體滑坡等自然災害，確保出行安全。