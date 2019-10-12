中國遠望號火箭運輸船隊出航執行海上運輸任務

中評社北京10月12日電／遠望號火箭運輸船隊12日上午駛離中國衛星海上測控部碼頭，出航執行海上運輸任務。



新華社報道，為確保本次任務順利圓滿，運輸船編隊科技人員提前進入任務準備程序，先後組織更新電子海圖，提前熟悉航道，對主要設備進行了全面維護保養，對吊裝操作等重點工作開展10餘次針對性訓練考核。目前，全部參試人員和設備均以最佳狀態出航。



據介紹，遠望號火箭運輸船是中國首型專用火箭運輸船，船長130米，型寬19米，高37米，滿載排水量約9000噸，抗風能力可達12級以上。船上安裝了兩台120噸起重機，能夠安全吊裝大尺寸火箭或火箭分段集裝箱。船上還設計安裝了一整套海上環境保障系統和減搖減振設備，使火箭貨艙內溫度、濕度、鹽度以及火箭集裝箱過載環境數據實測值優於鐵路和公路運輸。



“此次出航的科技人員中，70%以上都有執行任務經驗。在出航準備期間，火箭運輸船隊採取以老帶新的方式讓首次執行任務的船員，快速熟悉任務流程，做到有備無患，萬無一失。” 遠望號火箭運輸船隊負責人史喆說。



據悉，此次出航的兩艘遠望號火箭運輸船，曾執行過長征五號運載火箭集裝箱、長征七號運載火箭集裝箱天津至海南海上運輸任務。兩艘船自入列以來，單船累計航行達4萬餘海里，已圓滿完成了10多次海上運輸任務。