中評關注：綠打不打柯P陷兩難　主因懼韓？

柯文哲與蔡宜芳。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北10月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲雙十節行程滿滿替民眾黨“立委”參選人拉抬聲勢，觀察柯近期動作，除了跑基層的基本套餐外，也不時與民進黨高層“打嘴砲”互批，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及綠營“立委”參選人，從北市學校智慧販賣機到還債政績等議題無役不與。但如何應付柯文哲，綠營內也分兩派立場，認為不應度過打柯者，恐是懼韓聯動。



卓榮泰、羅文嘉日前緊咬台北市學校智慧販賣機議題時，在議題延燒一、兩天後，民進黨英系“立委”蔡易餘PO文發聲持反對意見，羅文嘉也曾PO文反酸民進黨英系“立委”領頭羊的陳明文兒子是柯文哲的愛將，充分反應出民進黨在面對柯文哲時，意見相當分岐。據了解，綠營台北市議員在販賣機議題也打住，不再深追。



柯文哲對此也十分了解，受訪時點明“民進黨中央、蔡英文連任競選辦公室態度不一”。為何會有這種現象令人好奇，其一，民進黨在2016與柯文哲合作，創下綠委大贏局面，而在2018與柯決裂，卻落得只剩6縣市執政的腰斬局面仍歷歷在目，與柯文哲太過對立，恐重蹈去年覆轍，最好的方式是對柯採“降溫戰術”冷處理。



其二，其實中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的空戰實力仍在，這恐怕才是最大的原因，韓雖面臨民進黨傾全黨之力猛攻，但至今仍在“網路溫度計”上獨占鰲頭，以雙十節的網路聲量來看，討論韓國瑜的有超過8．4萬筆，而蔡英文僅有近5．3萬筆，韓粉勢力龐大難攖其鋒，綠營若再繼續修理柯文哲，難保在韓國瑜正式請假拚選戰後，民進黨將腹背受敵，特別在綠委選情不樂觀的情況下顧此失彼。



泛綠陣營在批評、黑韓國瑜草包3、4個月，及藉香港事件販賣超過3個月多的芒果乾（“亡國感”）後，兩者打擊韓的力道逐漸縮小，主因在於民眾對此社會氛圍“麻痺”了，況且韓國瑜至今扣住民進黨在高雄執政20年的缺失不批評，等於手上扣著王牌，綠營對韓的態度自然得戒慎恐懼，無暇再樹立柯文哲這號嘴巴火砲的大敵，但柯為了拚“立委”選情，勢必繼續踩綠營軟肋，藍綠白三方之間在2020的互動局面，著實值得觀察。