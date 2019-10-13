銀保監會查處浦發、廣發銀行相關責任人員

中評社北京10月13日電／據銀保監會網站消息，針對浦發銀行、廣發銀行在此前重大案件中暴露出來的突出問題，近期銀保監會依法對時任董事長及高級管理人員進行處罰問責。



浦發銀行成都分行此前發生違規發放貸款案件，浦發銀行對該分行授信業務風險狀況嚴重失察，未及時採取有效措施核查整改，同時還存在有關重大審計發現未及時向監管部門報告，關鍵崗位輪崗制度執行不力等問題。浦發銀行分管相關業務的副行長穆矢被處以警告並處罰款30萬元。時任董事長吉曉輝、時任行長朱玉辰在管理中存在失職行為，均被處以警告並罰款20萬元。



廣發銀行2012年至2016年期間合規經營類與風險管理類指標設置不合規，同時在員工行為管理、輪崗制度、案防制度建設與執行等方面存在諸多問題。在多個因素綜合影響下，廣發銀行惠州分行爆發了違法違規擔保案，影響惡劣。廣發銀行時任行長利明獻在管理中存在失職行為，時任董事長董建岳未及時糾偏並監督高管層有效履職，均被處以警告。



上述兩案反映出部分銀行保險機構的董事會、高級管理層履職有效性不足，內部控制和風險管理仍需持續強化。下一步，銀保監會將繼續推動銀行保險機構持續健全公司治理，強化內部控制機制建設，督促銀行保險機構董事會、高級管理層有效、規範履職，全力打好防範化解金融風險攻堅戰。



來源：人民網



