大華網路報：宋楚瑜會不會五度五關?

中評社香港10月13日電／大華網路報今天專欄文章說，在台灣選舉史上參選“總統”次數最多的宋楚瑜，會不會又再參選2020？最近成為熱門話題。以目前形勢看，雖然宋楚瑜當選機率幾近於零，他本人也沒有什麼意願，但在考量延續親民黨政治生命的前提下，仍然不能排除他再披戰袍、五度五關的可能性。



宋楚瑜曾在2000年跟張昭雄搭檔，2012年與林瑞雄搭檔，2016年與徐欣瑩搭檔，三度參選“總統”，又在2004年做為連戰副手搭檔參選，可以說過去五次“總統”大選他只缺席一次，這不僅在台灣的選舉史上前所未有，就是在世界各國也極為罕見。



2020宋楚瑜還會再選嗎？照理講應該不會。首先，他已七十九歲，雖然保養有術，但精神體力畢竟大不如前，能不能應付艱苦選戰？已經大有問題，更遑論真若選上，如何治理繁重國事。其次，宋楚瑜津津樂道、引以為傲的台灣省長政績，選民早已淡忘或是根本就不清楚，要想在短時間內拉高人氣，根本就沒有機會；何況親民黨雖然號稱“國會”第四大黨，但目前只有三席“立委”、四席“直轄市”議員、四席縣市議員、一席村里長，顯示基層實力十分薄弱。



宋楚瑜在2000年首次參選時，獲得四六六萬餘票，得票率高達36.84%；到了2012年第二次參選，只獲得三十六萬餘票，得票率2.76%；20016年三度參選，雖然獲得一五七萬餘票，得票率12.84%，但主要是靠民國黨、妙天勢力，以及不滿馬英九的國民黨員集結；如果2020參選能跟柯文哲搭檔，或許還可以拿到20%的選票，但柯文哲既已拒絕做郭台銘的副手，怎麼可能做宋楚瑜的副手？



號稱“大內高手”的宋楚瑜，對於這些當然都瞭如指掌，所以他原先並沒有太多參選的意願，只是想充分利用親民黨擁有的大選入場券，創造最大的價值。依照“總統”“副總統”選舉辦法規定，凡是在最近任何一次“總統”、“副總統”或“立法委員”選舉，其所推薦候選人總得票數達到該次選舉有效票總和5%以上的政黨，就可以推薦候選人；而其他沒有達到門檻的政黨或獨立參選人，就需要經過連署。國民黨和民進黨都已提名，剩下符合推薦資格的政黨，只有親民黨和時代力量，自然是奇貨可居。