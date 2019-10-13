紀錄片《習近平治國方略》展映

中評社北京10月13日電／紀錄片《習近平治國方略》11日晚在德國法蘭克福舉辦的第四屆金樹國際紀錄片節（金樹節）“中國之夜”活動上展映。歐洲多國電視台代表、國際紀錄片專家等出席活動並觀看影片。

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中國國務院新聞辦公室對外推廣局局長張雁彬向現場嘉賓介紹，該紀錄片通過一系列鮮活、生動的故事案例，系統展現了中國國家主席習近平治國理政的實踐和成就。“我們希望通過這部紀錄片，與海外觀眾共同分享中國領導人的治國方略，以及中國人民不懈奮鬥的精彩故事。”



觀影後，金樹節首席顧問、加拿大制片人凱思琳·菲茨傑拉德告訴新華社記者，這部紀錄片通過非常清晰、生動的人文角度闡釋“一帶一路”倡議，給人留下非常深刻的印象。相信這部紀錄片會有很多人觀看，它會引起大家的共鳴。



法國制片人、導演丹尼斯·阿爾努瓦說，這部紀錄片清楚地展現了中國取得的成就，以及中國走和平發展之路的決心。紀錄片展示了中國在“一帶一路”沿線國家進行的基礎設施建設、醫療援助等，中國很好地踐行了“授人以魚，不如授人以漁”的理念。



《習近平治國方略》由中國五洲傳播中心與美國探索頻道聯合製作。這部紀錄片的展映也標誌著由中國國務院新聞辦公室和國家廣播電視總局發起的“視聽中國，全球播映”活動在德國、法國、克羅地亞、波蘭、黑山正式拉開帷幕。



據介紹，“視聽中國，全球播映”活動期間，全球50個國家的60家主流媒體將陸續播出70餘部中國優秀電視劇、紀錄片、動畫片等節目，向世界生動展示新中國成立70年來的發展成就，傳播中華優秀文化，闡釋中國發展理念、發展道路，呈現真實、立體、全面的中國形象。

