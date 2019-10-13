大興機場總體運行良好

一架航班從北京大興國際機場起飛。（來源：新華社） 中評社北京10月13日電／記者從中國民航局12日召開的新聞發布會上獲悉：自9月25日正式投運以來，北京大興國際機場總體運行保持良好態勢，設施設備運轉正常，航班始發正常率、放行正常率均保持較高水平。



截至10月10日，大興國際機場航班累計起降1237架次，日均80架次；進出港旅客達18.7萬人次，日均1.24萬人次；進出港行李共計6.03萬件，日均0.4萬件；平均航班放行正常率98.17%。9月30日至10月6日實現連續7天航班始發正常率、放行正常率“雙百”目標。



國慶假期，大興機場保障順暢。共保障航班起降504架次，日均72架次；進出港旅客7.91萬人次，日均1.13萬人次；進出港行李共計27697件，高峰日進出港行李5761件；航班放行正常率達99.21%。10月5日，機場迎來投運後首個旅客出港高峰，出港旅客達7000餘人次；10月6日，迎來首個旅客進港高峰，進港旅客近8000人次，進出港總人數達1.49萬人次。



大興機場後續轉場逐漸展開。按照機場投運計劃安排，10月10日起，中聯航航班量已恢復至日均134班；10月27日開始，民航執行冬春季航班計劃，其他航空公司將陸續正式進駐，在大興國際機場運營的航空公司將達15家，日均航班量將達280班左右。



來源：人民網

