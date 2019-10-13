內蒙古自治區黨委原副秘書長包廣林被查

中評社北京10月13日電／內蒙古自治區黨委原副秘書長、辦公廳主任包廣林因涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。



包廣林簡歷



包廣林，男，蒙古族，中共黨員，1955年9月出生，內蒙古扎賚特旗人，在職黨校大學學歷，1970年12月參加工作，1974年3月加入中國共產黨。



1970年12月至1976年6月，內蒙古軍區邊防一團五連士兵



（1974年10月至1975年10月在內蒙古師範學院外語系解放軍俄語班學習）



1976年6月至1981年5月，內蒙古軍區邊防一團政治處組織幹事



1981年5月至1981年9月，內蒙古阿拉善軍分區幹部科幹事



1981年9月至1982年9月，內蒙古軍區退休工作辦幹事



1982年9月至1983年8月，解放軍西安政治學院學員



1983年8月至1989年12月，內蒙古軍區政治部組織處、幹部處幹事



（1985年9月至1988年7月，在內蒙古師範大學漢語言文學系秘書專業學習）



1989年12月至1993年1月，內蒙古軍區政治部組織處幹事



1993年1月至1994年9月，內蒙古巴彥淖爾軍分區政治部副主任



1994年9月至1996年2月，內蒙古自治區黨委辦公廳督查室幹部



1996年2月至1997年10月，內蒙古自治區黨委辦公廳督查室副主任



1997年10月至2001月1月，內蒙古自治區接待辦公室副主任



（1997年9月年至1999年12月，在內蒙古黨校經濟管理專業後期本科班學習）



2001年1月至2001年10月，內蒙古自治區黨委辦公廳助理巡視員



2001年10月至2003年11月，內蒙古自治區黨委辦公廳副主任兼接待辦公室主任



2003年11月至2007年5月，內蒙古自治區黨委副秘書長兼接待辦公室主任



2007年5月至2012年2月，內蒙古自治區黨委副秘書長兼接待辦公室主任（正廳級）



2012年2月至2012年6月，內蒙古自治區黨委副秘書長、辦公廳主任兼接待辦公室主任



2012年6月至2015年11月，內蒙古自治區黨委副秘書長、辦公廳主任



2015年11月至2018年9月，內蒙古自治區政府參事



2018年9月退休。



（內蒙古自治區紀委監委）



（來源：中央紀委國家監委網站）