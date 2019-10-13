台媒：韓國瑜向蔡英文正式宣戰

中評社北京10月13日電／台灣《聯合報》13日報道稱，今天（13日），國民黨2020 參選人韓國瑜陣營首度針對兩岸政策正式向蔡英文下戰帖。韓國瑜＂政策顧問團＂表示，兩岸政策是台灣生死存亡的關鍵且攸關經濟發展，韓國瑜已準備好與蔡英文進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點都由民進黨選，希望愈快愈好，因為民眾沒有時間再等了。



報道稱，島內日前傳出民進黨的2020競選策略是＂七分打韓（國瑜）、三分打柯（文哲）＂，昨天（12日）民進黨主席卓榮泰對此回應稱，民進黨目前最重要是保住所謂的＂台灣安全跟主權＂，應該是＂十分保台＂，沒有在打誰。



對此，韓國瑜＂政策顧問團＂發言人黃曼昕表示，這段話是在催眠自己還是在欺騙民眾？請問民進黨是否能保證從現在開始不黑韓，不攻擊任何對手，大家理性競爭，用最實際的政策讓民眾在明年1月11日作出選擇。



黃曼昕說，韓國瑜已經公布了＂兩岸政策白皮書＂，對蔡英文處理兩岸問題的方向與能力提出質疑，更對兩岸關係的現狀憂心忡忡。她說，兩岸政策是台灣生死存亡的關鍵、經濟發展的大事，台灣民眾已經厭惡了口水戰，需要的是真刀實槍的政策大辯論。



黃曼昕喊話稱，蔡英文和民進黨不要再隔空噴口水了，這不是民眾想要的。韓國瑜真心希望能和蔡英文進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點都由民黨選，希望愈快愈好，因為民眾沒有時間再等了。



來源：環球網