人民日報批民進黨當局篡改歷史課綱

中評社北京10月13日電／新學年開學以來，台灣“歷史教育新三自運動協會”多次召開記者會，揭露按照台灣新課綱編寫的歷史教科書扭曲事實、篡改歷史，搞“去中國化”和 “教育台獨”，他們大聲疾呼：“教育台獨”貽害無窮，必須正本清源。



以南島語系取代中華民族作為台灣人的祖先，台灣以中華文化為主流的事實被篡改成“多元文化的台灣”，以否定《開羅宣言》和《波茨坦公告》法律效力為理論依據的“台灣地位未定論”赫然在册，美化日本殖民統治成為“政治正確”……一一列舉台灣新版歷史教科書“去中國化”和“媚日”的內容， 台灣有識之士痛心疾首，“從李登輝、陳水扁執政時代起，‘台獨’勢力一刻不曾放鬆對青少年的毒害。他們將‘台獨史觀’一點點塞進教科書。時至今日，蔡英文當局搞出史上最‘獨’歷史課本，簡直完全淪為民進黨‘台獨’思想宣傳品。”



20多年來，島內“台獨”分裂勢力在教育領域不斷推進“去中國化”，滲透“台獨史觀”，圍繞中學歷史課綱的爭議一直不斷。李登輝、陳水扁執政時期，蓄意修改歷史教科書，以“日治”取代“日據”，把日本“投降”改成“終戰”，為日本侵略者塗脂抹粉，這樣的極端例子不勝枚舉。國民黨上台後啟動課綱微調，卻被“台獨勢力”裹挾不明真相的學生瘋狂阻擊而胎死腹中。2016年民進黨上台後，迫不及待地開始操弄課綱議題。2018年，台當局教育主管部門通過了“去中國化”色彩明顯的12年義務教育新高中歷史課綱。





為何“台獨”勢力熱衷於對歷史課綱“上下其手”？島內有識之士一針見血地指出，無他，篡改歷史課綱是“文化台獨”成本最低、風險最小而效果最好的系統工程。割斷台灣與大陸的血緣聯繫與文化情感，試圖將中華文化“連根拔起”——蔡英文當局不敢明火執仗地搞“法理台獨”，但“文化台獨”“教育台獨”的動作卻越來越頻密。此招一舉兩得，近可討好“急獨”勢力拿到選票，遠可實現“漸進式台獨”目的。



蔡英文當局的居心，已是路人皆知。台灣輿論指出，“民進黨當局為了掌權而毒害下一代，既不道德，也不負責任。各界民眾應該鳴鼓而攻之。”為喚起更多民眾的覺醒，台灣一批歷史學者和教師發起“歷史教育新三自運動”，即自己救、自己寫、自己教。“我們深知正本清源之路異常艱辛。但我們絕不能讓下一代隨著民進黨和‘台獨’勢力沉淪。”台灣抗日志士親屬協進會也多次大聲疾呼“不容青史盡成灰”。正如國台辦發言人所指出，任何“去中國化”的行徑，都無法割裂兩岸的歷史聯結，都無法改變台灣是中國一部分的事實。民進黨當局倒行逆施、數典忘祖，已經遭到台灣社會的強烈反對，還必將繼續遭到兩岸同胞更加強有力的遏制和打擊。



來源：人民日報