故宮博物院推新文創慶94歲生日

中評社北京10月13日電／故宮牌”的雪糕、徽章、氣墊、新書扎堆兒上新。故宮博物院10日迎來94歲生日，雖然沒有舉行任何慶祝活動，但一批新文創賺足眼球。截至記者發稿，“故宮出雪糕了”的話題在微博閱讀量已經超過1.4億次，討論量達到2.2萬。



相比往年，故宮博物院的94歲生日顯得格外低調，院內並未有任何特殊的慶祝活動，一切參觀秩序井然。不過故宮文創卻換著花樣出新。因“康熙最愛的巧克力”“養心咖啡”等走紅的角樓咖啡，為建院日量身打造了3枚宮廷紋樣徽章，造型分別是龍頭、“萬”字和角樓咖啡小紅杯。故宮博物院文創館推出鶴禧覺色故宮佛手玉潤養膚氣墊粉底霜。選色號都像是在演“宮廷”戲，藕荷、天青、郎窑紅、霽藍色的外殼分別代表不同妝感。



“故宮出雪糕了”的話題直接上了微博熱搜榜，閱讀量達到1.4億。網友們紛紛曬出脊獸模樣的雪糕。“我去的時候只有黃色的芒果味了，一支10元，我覺得性價比可以接受。”觀眾梁女士是特意去打卡故宮雪糕的，她說，“以前很久才參觀故宮一次，主要是陪外地來的朋友。現在每隔幾個月就想來一次，不僅展覽常換常新，各式各樣有趣的故宮周邊就足夠吸引人了。”



如她所言，故宮作為一座博物院，各類文創產品上新的頻率絲毫不亞於一些商業品牌推新速度。去年年底，故宮出版的《謎宮·如意琳琅圖籍》10個小時眾籌金額即達100萬元，24小時後過200萬元，刷新國內外出版界新紀錄。不到一年，《謎宮2》即將發新。《你好呀！故宮》兒童創作套裝已經升級發售。這套書為孩子們量身打造了6堂傳統文化動手體驗課，小讀者可以嘗試“製作一只屬於自己的神獸”、“搭建一間古人住的房子”等。88個故宮的“冷知識”通過卡片的形式藏在書裡。研發團隊表示，希望看到傳統藝術文化在孩子們的心裡深深種下，看到古人的智慧文明走向未來。故宮還計劃拍“連續劇”，推出《故宮如夢》，探索以“5G＋4K超高清＋互動多結局＋場景沉浸”的創新形式，講述年輕工匠蒯祥參與營建紫禁城的過程。



最近，故宮博物院與文化和旅遊部恭王府博物館簽署了合作框架協議。這兩家文保單位的“交情”可以追溯到200多年前。未來，雙方將在數字博物館建設、文創產品開發、文化遺產監測保護修繕、展覽策劃、藏品管理、人才培養、博物館研學體系建立等方面都將進行深入合作，加快推動共同發展。



（來源：北京日報）