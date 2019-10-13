﻿大公報社評：政府要奪回止暴的輿論主動權

中評社北京10月13日電／ 每周幾天的暴動似無休止之勢，且正變本加厲。“禁蒙面法”公布之後，暴民的暴力行徑並沒有收斂，警察仍以克制的策略以抑制激化的暴亂。市區破壞處處，市民大感無奈。暴民破壞不受制止，反助長他們的聲勢，引發更多的市民退避和恐懼。香港已變成看似由暴民主宰的“無警時刻”，全然阻止不了暴民發動的城市游擊戰和恐怖主義活動。



暴民人數確然減少，帶領暴民的骨幹相信至多是一二百人。其餘的是盲從的青少年大中學生和少數不明所以的群眾。此所以近日的衝突中，暴民不敢硬拚警察，只是破壞了便走，或趁警察不在便快閃破壞。被捕的多是走避不及的青少年，女性尤多，也有十二三歲的初中生。反映暴民骨幹不足，只能依靠烏合之眾的青少年，就連大學生也與暴民骨幹一起走避得快。



須雷霆執法拘捕暴民



面對這樣薄弱的暴民力量，為什麼特區警察卻沒法應付少數暴民的打砸燒呢？一是特區政府要求警察保持克制，採用最低武力執法，驅散而不是拘捕。特別是特區政府仍希望透過開展“社區對話”緩和局勢，眼見暴力不止，特首會同行政會議才引用“緊急法”制定“禁蒙面法”，對應暴民的策略、方法受約束更大。這是個別人士因政治因素限制了警隊的平亂能力。



二是因上述的約束，警隊沒有因時制宜地調整應對暴動的戰術。警隊的行動步驟一成不變，暴民的行動卻非警方所能知道。一方知己知彼，靈活調動；另一方不知彼而應對方法欠彈性。因此暴民骨幹人少卻可全局主動，警察守得一處，防不了別處，讓少數暴民有機可乘在不同地區流竄，肆意破壞。



三是即使警方有每日記者會來解釋行動、澄清謠言，但媒體輿論上仍然是處於極度劣勢。政府新聞處未有發揮其作用，香港電台成為暴民宣傳工具，其他本地與外國媒體差不多是一面倒地成為暴民的文宣工具，肆意攻擊、抹黑政府與警隊、誤導市民、轉移視線，使部分不明所以的市民傾向同情暴民，不僅不制止暴民的破壞，反而替暴民搖旗呐喊，阻撓警察執法。



四是特區政府其他部門支援警隊止暴制亂的力度不足，情況猶如消防員見死不救般。政府有跨部門協調機制，卻全無跨部門協調工作的效果。因此，政務司司長需要重整跨部門應對暴動的協調機制，令政府齊心一致、各司其職止暴制亂。



香港現時的危機，已不是警民衝突，是中央政府已明確認定的“顔色革命”，甚至有暴民公開宣讀所謂的“香港臨時政府宣言”。這已經是瀕臨“港獨”邊緣的危急狀態，特區政府應該更主動出擊。政府甚至要有進入緊急狀態的準備，當警隊對付暴民方事事克制，令暴民變得有恃無恐，難道要市民自組團練保障自己的性命財產安全嗎？



（來源：大公報）