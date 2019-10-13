速滑直通賽二七館收官，47人達世界杯參賽標準

中評社北京10月13日電／速度滑冰國家隊直通國際比賽選拔賽昨晚在新落成的二七速滑館結束。在一共8個選拔項目中，一共有47人次達到了2019－2020賽季世界杯賽參賽標準。



這次直通賽是二七速滑館落成後的首個比賽，對運動員的成績會產生一定影響，教練組的評估是每一千米影響約1秒左右。之所以選擇二七場進行比賽，短大隊教練組組長王濛稱是為了向二七廠致敬、向新冰場的建設者致敬，這也是北京幾十年來第一次舉辦正式的速滑比賽。



二七速滑館的建設堪稱奇跡，用時不到一年便拔地而起。這是亞洲第一座採用綠色環保的二氧化碳制冰技術的速滑館，先進的智能系統精密控制環保二氧化碳制冷劑，在冰面下10公里長的合金鋼管中晝夜不停地進行氣液相變蒸發，確保一萬平方米的整個冰面具有良好的穩定性和溫度均勻性，溫度誤差不超過1℃。



本賽季開始之前，國家隊多在荷蘭和加拿大訓練。隨著二七廠速滑冰場的建成，北京也有了第一塊正式投入使用的速滑冰場，國家隊之後也將以這裡為訓練大本營。



相比此前在卡爾加裡高原等地訓練，回到北京平原冰場，運動員的成績有不小變化。據國家隊教練組介紹，平原冰場與高原冰場的成績有不小差距，可以簡單量化為每一千米相差1秒，並依此類推。



與游泳、田徑等基礎大項一樣，速度滑冰每個賽季也都有達標成績。運動員不但要達標，還要爭取在多個項目上達標。因此，他們不會在所有項目上都全力以赴，達標且名次居前即可。



