NBA踩雷　體育巨頭爭補位

中評社北京10月13日電／數據顯示，2018年中國體育產業總規模約2.4萬億元（人民幣，下同），未來三年預計將穩健增長。從5年15億美元的獨家數字媒體轉播權，到斥巨資的中國贊助商，再到遍及線上線下的周邊售賣，NBA在中國的生意經可謂是成功的，由此可一窺中國體育市場的巨大潛力。即使發生“莫雷事件”，仍不乏體育巨頭爭先恐後擁抱中國市場，有體育巨頭投資1300萬美元在中國建訓練中心，培養本土選手，希望繼續拓展中國市場。＼大公報記者 夏 微



同為美國企業，進入中國市場十餘年的美國職業摔角WWE就是其中之一。其副總裁、大中華區總經理李嘉銘此前受訪時透露，自2010年世博會WWE成為美國館表演專案後收穫極好的回饋，促成與本土視頻平台PP體育的合作，今年雙方更完成續約。同時，WWE的中國粉絲也在不斷壯大，2018年通過PP體育觀看WWE的用戶活躍度增長25%，付費用戶數激增40%。不過，李嘉銘坦言，即便如此，對WWE來說，在中國這個巨大潛力市場的拓展還很有限，比如周邊衍生品。



據了解，NBA中國賽周邊商品售賣總額早在2008年就達5800萬美元。近日受“莫雷事件”影響，炒鞋圈NBA相關係列鞋款，價格下跌預計約10%。據賣家的歷史報價，“Air Jordan 1 Retro High Satin Black Toe 紅絲絨、黑腳趾”已從前期3959元跌至1240元，跌幅70%。巨大的跌幅反襯出曾經的“輝煌”，也反映中國市場巨大的體育消費潛力。



深耕中國市場，培養本土巨星是重中之重。美國格鬥賽事UFC在中國本土選手培養上也頗費功夫。進入中國三年，今年6月UFC在上海正式運營其全球第二個精英訓練中心，9000平方米佔地面積是其拉斯維加斯訓練中心的三倍。UFC首席運營官勞倫斯.愛潑斯坦接受大公報專訪時曾表示，該中心耗資約1300萬美元，後續每年還將投入數百萬美元。巨大的投入很快獲得回報，今年8月底的深圳賽上，中國選手張偉麗豪奪金腰帶，賽後UFC總裁白大拿難掩喜悅道，“我賽後接到洛杉磯的電話，有經紀人問我怎樣可以簽約張偉麗。”隨之而來的商業贊助可想而知。



非不可替代 CBA概念股大漲



據中國體育產業協會數據，2018年全國體育產業總規模約2.4萬億元，同比增長9.09%，預計未來三年將繼續維持穩健增長，產業增加值有望在2020年突破1萬億元。根據易觀《中國體育消費市場綜合分析》，2015年人均體育消費1193元，到2018年已漲到2264元。



巨大的市場空間和選擇性，讓眾多資本在“莫雷事件”期間火速找到替代品，10月9日，A股多支CBA概念股集體大漲，其中潯興股份、青島雙星、粵宏遠A漲停。除本土比賽，近年在中國不斷發力的F1賽車，及頻頻探頭中國市場的NHL冰球等都在盯著中國這片體育消費藍海市場。



（來源：大公報）