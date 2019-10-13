火爆的“代經濟”需要正確打開方式

中評社北京10月13日電／想來一杯奶茶不用排隊，“代買奶茶”的小哥會將熱乎的奶茶送到手中；外出旅行家裡的寵物沒人照看，代遛狗服務讓主人們安心外出；商場停車位難找，代客泊車服務讓逛街更方便；朋友聚會喝酒，代駕司機送自己安全到家……



今天，以“代服務”為主的各類新興消費項目開啟“代經濟”新模式，作為社會分工精細化的產物，讓更專業或更合適的人去為消費者解決問題，“代經濟”正在融入每個人的生活，一定程度上迎合了消費升級的大趨勢。



近年來，為滿足消費需求多樣化、個性化趨勢，我國新興消費模式層出，成為消費需求增長新的支撐點。像“代經濟”這樣的新業態新模式，已經成為回應人民群眾對美好生活新期待的有力抓手。



艾媒咨詢數據顯示，僅即時配送一項，2018年中國用戶規模達到3.58億人。同時，隨著各類電商平台、快遞公司、第三方運力平台入局，“代經濟”覆蓋面越來越廣，服務類型已逐漸從代購延伸至代辦等領域，為商業發展創造新機遇。



艾媒咨詢行業分析師李鬆霖在接受人民網記者採訪時表示，在早些年，“代經濟”需求也存在，但服務提供者匹配難度大、交易複雜、安全保障差等問題妨礙其推廣，在互聯網模式普及後，隨著移動支付以及共享經濟發展趨於成熟，讓過往“代經濟”發展痛點得到一定程度的解決，也使其發展速度得以提升。



動動手指就能解決問題，“代經濟”的發展不僅為“懶人”們提供全新消費選擇，也為市場注入新活力。



互聯網學者劉興亮對人民網記者表示，於社會，專業的事由專業的人來幹，催生相關行業興起，社會分工進一步細化有助於增加就業機會，促進經濟增長。



當然，“代經濟”個性化發展還需謹防亂象伴生。



在電商平台上搜索類似服務項目，出錢讓別人代吃、代喝，花錢看別人代擼貓咪來滿足自己愛寵之心的無厘頭“代經濟”並不少見，如果說代吃代喝、代擼萌寵等服務內容還屬於利用噱頭吸引關注，那代追女友、代寫論文、代打人等，已經存在道德風險，甚至挑戰了法律的紅線。



值得注意的是，服務匹配的效率提升也意味著消費者個人信息更容易被服務提供者了解，信息洩露風險增大。



艾媒咨詢發布的《2019上半年中國即時配送行業監測報告》中，有48.7%的用戶表示隱私洩露是使用即時配送服務時最擔心的問題，用戶相關安全保障問題亟待解決。



劉興亮表示，在不觸碰法律底線的前提下，新興消費模式在發展初期不妨交給市場，用市場手段進行糾偏，讓市場在資源配置中起作用。面對“代經濟”發展中出現的問題，李鬆霖認為，相關部門要對“代經濟”相關行業建立起監管措施，對於一些違反道德的服務加以限制，另一方面，服務提供平台也要通過技術、監管等手段，加強對用戶隱私的保護。



科技進步和社會發展衍生出新消費模式，若合理引導，“代經濟”有望進一步豐富市場經濟活力。面對亂象，消費者也應把好第一道關，“懶”也得有度，美食、美景、美好生活還需自己多多體驗。



（來源：人民網）