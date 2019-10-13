習近平致信祝賀中國少年先鋒隊建隊70周年

習近平和孩子們交流資料圖。（來源：人民日報） 中評社北京10月13日電／在中國少年先鋒隊建隊70周年之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信，代表黨中央向全國億萬少先隊員，向為黨的少年兒童事業辛勤工作的廣大少先隊輔導員和少先隊工作者，表示熱烈的祝賀和誠摯的問候。



習近平在賀信中指出，70年來，在黨的領導下，少先隊堅持組織教育、自主教育、實踐教育相統一，為黨和人民事業薪火相傳作出重要貢獻。



習近平指出，少先隊應該是少年兒童學習中國特色社會主義和共產主義的學校，應該是建設社會主義和共產主義的預備隊。新時代少先隊員要熱愛祖國，熱愛人民，熱愛中國共產黨，樹立遠大理想，培養優良品德，勤奮學習知識，鍛煉強健體魄，培養勞動精神，從小學先鋒、長大做先鋒，努力成長為能夠擔當民族復興大任的時代新人。



習近平強調，全黨全社會要重視少先隊工作。各級黨委和政府要加強領導和保障，為少先隊員健康成長和少先隊事業發展創造條件。共青團要履行好全團帶隊職責，團結帶領少先隊牢記初心使命，始終聽黨的話、跟黨走，讓紅領巾更加鮮艶。



中國少年先鋒隊是中國共產黨創立和領導，並委托共青團直接領導的中國少年兒童群團組織。1949年10月13日成立以來，少先隊全面貫徹黨的教育方針，緊緊圍繞黨和國家大局，根據少年兒童時代特點，生動活潑地開展實踐活動，培養了一代代社會主義建設者和接班人。目前，全國約有6到14周歲少先隊員1.3億人。



來源：新華社