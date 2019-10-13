星島：局部協議紓緊張　貿戰仍會多波折

中評社香港10月13日電／星島日報今天發表社論說，中美貿易談判取得進展，雖然未能達成全面協議，至少有助紓緩早前劍拔弩張的局面，不致進一步升級。美國總統特朗普願意對“局部協議”收貨，反映他面對國會啟動彈劾程序，急需向國民交出“成績表”，以轉移大眾焦點及鞏固民望。



特朗普在接見劉鶴時表示，中美在知識產權、金融服務及大規模農產品採購方面達成協議，他還提到香港的示威活動已大幅緩和，他相信問題會“自行解決”，並說：“我們非常接近結束貿易戰。”



其實，早在雙方達成協議前，中國已經表達了善意，大量增購美國農產品，既向作為特朗普重要票倉的美國農業州份送禮，亦紓緩內地因為非洲豬瘟疫情及厲行降低農場環境污染導致的肉價飆升問題，美國農業部數據就顯示，美國近來接到的中國豬肉定單創新高。



陷彈劾醜聞 特需搶眼功績



貿易戰加重了中國經濟下行壓力，美國經濟也有隱憂，雖然美國失業率仍然偏低，但是新增職位和工資增長皆遜預期，而製造業採購經理指數更連續兩月萎縮，企業組織紛紛向政府進言，中國貨品和中國市場的重要，難怪美國政府願意放鬆美企向華為供貨。至於農業州份，失去大量中國生意，農民叫苦連天，雖然政府願意撥款補貼，農民始終認為有生意做好過靠政府資助。



特朗普爭取連任，不但要避免國家經濟下滑，還要應付由民主黨控制的國會眾議院的“進攻”，當中殺傷力最大的是眾議院啟動的彈劾程序。特朗普打電話給烏克蘭總理澤連斯基，要他調查下屆總統選舉熱門對手拜登，及其兒子是否涉及貪腐，由於通話記錄證據確鑿，連特朗普自己都無法否認，只差是否曾以扣住對烏克蘭的四億美元軍事援助來脅逼。