西班牙一商店遇搶劫華人店主被殺　

中評社北京10月13日電／據西班牙《歐華報》編譯報道，當地時間10月10日晚，西班牙馬德里Vicálvaro區發生一起華人被殺事件，死者左胸被刺傷，被殺死在自己經營的食品店中。



據悉，事件發生在午夜時分，當時受害者在Jardín de la Duquesa街上自己經營的一家食品店內，尚未歇業。一夥蒙面劫匪闖進店後，欲實施搶劫。這名華人店主試圖阻攔，反遭刺傷，最後搶救無效離世。根據警方消息，這名69歲的死者是華人男性，中國溫州籍。



據報道，西班牙國家警察最先趕到現場。根據馬德里緊急救援中心消息，嫌犯捅向被害人胸部的一刀系致命刀，警方及隨後趕至的醫療救助中心（SAMUR）的醫療人員先後對被害人進行連續30分鐘的心肺復甦術（CPR），然而沒能夠挽救傷者的生命，華人男子因失血過多，於23點25分被宣告死亡。



被害人的妻子因痛失丈夫，精神上遭受到嚴重打擊，目前正在接受心理治療。



當地時間10月11日，中國駐西班牙大使館領保人員在得知消息後，緊急聯絡西班牙警方，敦促盡快緝拿凶手。中國駐西班牙大使館參贊朱健和領僑處領事孫欣宇聯絡並前往法醫鑒定中心，看望正在辦理相關後事的遇害者家屬，向家屬表達哀悼，詳細詢問了案情經過，並為遇害者家屬提供幫助安排後續事宜。



目前，西班牙國家警察正在就這一事件展開緊密調查。警方表示如有新情況，會隨時與使館溝通。



此外，事故發生後，西班牙溫州同鄉會、西班牙華僑華人協會等僑團代表也到場幫助遇害者家屬。



本報呼籲廣大僑胞，一旦遭遇搶劫等惡性事件發生，請保持沉著冷靜，千萬不要試圖與劫匪對抗，一切以生命安全為第一考量。



（來源：中國僑網）